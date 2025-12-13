DOLAR
Kahta'da Düğün Kavgası: 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir düğün salonunda çıkan kavgada 3 kişi yaralandı; yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:37
Kahta'da Düğün Kavgası: 3 Kişi Yaralandı

Kahta'da düğün salonunda kavga: 3 yaralı

Baraj Yolu'ndaki düğünde tartışma kavgaya dönüştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Baraj Yolu üzerindeki bir düğün salonunda davetliler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olayda 3 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar daha sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BİR DÜĞÜN TÖRENİNDE MEYDANA GELEN KAVGADA 3 KİŞİ...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BİR DÜĞÜN TÖRENİNDE MEYDANA GELEN KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI.

