Kahta'da Düğün Kavgası: 3 Kişi Yaralandı

Kahta'da düğün salonunda kavga: 3 yaralı

Baraj Yolu'ndaki düğünde tartışma kavgaya dönüştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Baraj Yolu üzerindeki bir düğün salonunda davetliler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olayda 3 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar daha sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

