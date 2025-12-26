DOLAR
Kahta'ya İlk Kalp ve Damar Cerrahı Atandı: 4 Uzman Hekim Kadroya Katıldı

Kahta Devlet Hastanesi’ne 126. DHY kapsamında 4 uzman hekim atandı; ilçeye ilk kalp ve damar cerrahı ve yeni anjiyo merkezi kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:35
Kahta'ya İlk Kalp ve Damar Cerrahı Atandı: 4 Uzman Hekim Kadroya Katıldı

Kahta'ya İlk Kalp ve Damar Cerrahı Atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi’ne 4 uzman hekim ataması yapıldı.

Atama Detayları

126. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kapsamında gerçekleştirilen atamalarla Kahta Devlet Hastanesi’ne ilk defa 1 kalp ve damar cerrahisi uzmanı görevlendirilirken, ayrıca 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 acil tıp ve 1 kardiyoloji uzmanı da kadroya dahil edildi.

Yeni atamalarla birlikte ilçedeki sağlık hizmetleri önemli ölçüde güçlenirken, hastanede kurulan anjiyo merkezi ile özellikle kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir aşamaya geçilmiş oldu.

Hastane Yönetiminin Değerlendirmesi

Kahta Devlet Hastanesi’nin hekim kadrosunun her geçen gün güçlendiğini belirten Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel, yapılan atamaların ilçe halkı için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Yeni uzman hekimlerle vatandaşlara daha kapsamlı, kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca hastanede kurulan yeni anjiyo merkezi ile özellikle kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Akel, sağlık hizmetlerinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta Adıyaman Milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

