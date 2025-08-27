DOLAR
Kahveci'den 8. Dönem Toplu Sözleşme Açıklaması: 'Atılacak Hiçbir Adımdan Geri Durmayacağız'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde konfederasyonun kararlı duruşunu ve çalışanlarla emeklilerin haklarını koruma taahhüdünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:24
Kahveci'den 8. Dönem Toplu Sözleşme Değerlendirmesi

Türkiye Kamu-Sen sürecin takipçisi olacak

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak konfederasyonun kararlı tutumunu vurguladı.

Kahveci, kuruluşlarından bu yana kamu çalışanlarının ve emeklilerinin haklarının korunup geliştirilmesi ve müktesebata yeni haklar eklenmesi için mücadele ettiklerini belirtti.

Açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerine 4 milyon memur, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte toplam 25 milyon vatandaşın omuzlarına yüklediği sorumluluğun bilinciyle katıldıkları ifade edildi.

Kahveci, yetkili konfederasyonun pazarlık masasındaki tutumunun, toplu sözleşme görüşmelerinin ilk aşaması olan pazarlık sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına neden olduğunu savundu ve sürecin hukuki çerçevesine dikkat çekti: "Pazarlıkların uzlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru hakkı yalnızca imza yetkisine sahip olan yetkili konfederasyon ve kamu-işveren tarafına aittir. Bu süreçte Türkiye Kamu-Sen'in Kurul'un toplanması ya da toplanmamasına yönelik herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır."

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in kamu görevlilerinin hakları için tüm platformları etkin şekilde kullanmaya devam edeceğini vurgulayarak, konfederasyonun kararlılığını şu sözlerle özetledi: "Konfederasyonumuz kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin güvencesi olarak bütün sorunlarının çözülmesi için yapılması gereken ne varsa yapacak, atılacak hiçbir adımdan, verilecek hiçbir mücadeleden geri durmayacak, dik baş, tok karın, mutlu yarın idealinden asla vazgeçmeyecektir."

