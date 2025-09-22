Kaja Kallas: BMGK’de Rusya’nın Hava Sahası İhlallerini Kınayın

Kallas’ın BMGK konuşması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada Rusya'nın AB üyesi ülkelerin hava sahalarını sistematik biçimde ihlal ettiğini belirterek Konsey üyelerini bu provokasyonları kınamaya çağırdı.

Kallas, BMGK'nin "uluslararası barış ve güvenliğe tehditler" konulu oturumunda, son iki hafta içinde Estonya, Polonya ve Romanyanın hava sahalarının Rusya tarafından ihlal edildiğini hatırlattı ve bunun tesadüf veya hata olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Olayın ciddiyeti ve doğrudan ifadeler

Kallas, geçen hafta Estonya hava sahasına giren üç Rus savaş uçağının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu belirterek şöyle dedi: "Bu olay, boyutu ve pervasızlığı bakımından eşi benzeri görülmemiştir. Bu, kasıtlı bir provokasyondur ve çok daha ağır sonuçlara yol açabilirdi."

Söz konusu uçakların aynı zamanda Ukrayna’da sivilleri hedef alan bombardımanlarda da kullanıldığına dikkati çeken Kallas, "Rusya, Avrupa güvenliğini test ediyor, sınırlarımızı yokluyor. Eğer bu bir hata olsaydı, Rusya’nın özür dilemesi için yeterince zamanı vardı. Ancak bunun yerine yeni ihlaller görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kallas, durumu özetlerken "Rusya iki hafta içinde üç farklı AB ülkesinin hava sahasını ihlal etti. Bu, açık bir düzenli saldırı modelidir." dedi.

AB’nin tepkisi ve taahhütleri

AB’nin Rusya’nın eylemlerine karşı tutumunun net olduğunu belirten Kallas, dört ana noktayı sıraladı: "Birincisi, Estonya, Polonya ve Romanya ile tam dayanışma içindeyiz. İkincisi, AB olarak bu ihlalleri hep birlikte kınıyoruz. Üçüncüsü, Avrupa savunmasını NATO ile birlikte daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Dördüncüsü, her yeni ihlal, Ukrayna’ya desteğimizi daha da artırmamıza yol açacaktır."

Kallas, ayrıca uluslararası hukuka dikkat çekerek, "Uluslararası hukuk isteğe bağlı değildir. Rusya bu tür eylemleri normalleştiremez. BMGK'nin daimi üyesi olan bir ülkenin, barışı korumak yerine onu tehdit etmesi, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir çelişkidir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa güvenliği ve dayanışma

Avrupa güvenliğinin Ukrayna’dan başladığını vurgulayan Kallas, Ukrayna’ya verilen desteğin sadece bu ülkenin değil, tüm Avrupa’nın güvenliği için hayati olduğunu ifade etti ve "Rusya’nın her provokasyonu, bizim birliğimizi ve kararlılığımızı daha da güçlendiriyor." dedi.

Konuşmasının sonunda, Estonya'nın eski Başbakanı Kallas, "Sizleri Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlal etmesini kınamaya çağırıyorum." ifadesiyle Konsey üyelerine net çağrıda bulundu.

İhlallerin kronolojisi

Olaylara ilişkin daha önce yapılan açıklamalarda, Polonyanın 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini ve NATO ile birlikte karşılık verildiğini duyurduğu, ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edildiği belirtilmişti. Son olarak 19 Eylül'de Estonya'nın sahasının Rus jetlerince ihlal edildiği ve NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu bildirilmişti.