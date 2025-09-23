Kaja Kallas: Gazze'de 'Önlenebilir' Kıtlık — AB'den Acil Çağrı

BMGK oturumunda Kallas'tan insani yardım, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Orta Doğu ve Filistin konulu oturumunda konuştu.

Kallas, yardımların girmesine izin verilmiş olsa Gazze'de önlenebilir bir kıtlık yaşandığını vurguladı.

"Gazze'de askeri çözüm mümkün olsaydı, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı çoktan sona ermiş ve esirler serbest bırakılmış olacaktı."

Kallas, Gazze'deki durumu değiştirmek için herkesin ortak sorumluluğu bulunduğunu belirterek acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye büyük çaplı insani yardım erişiminin sağlanması çağrısında bulundu.

AB ile İsrail arasında Gazze'ye insani yardım ulaştırılması yönündeki anlaşmadan sonra bölgeye daha fazla yardımın ulaştığını belirten Kallas, "(Yardım) sevkiyatları devam edecek ancak hepimiz bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Bu nedenle AB, İsrail hükümetini eylem tarzını değiştirmeye zorlamak için başka önlemler de alıyor."

Kallas, AB'nin Filistin yönetimine destek verdiğini ve gelecek üç yılda 1,6 milyar avro yardım sağlayacaklarını ileterek, Filistin için bir bağışçı grubu kurulacağını aktardı.

Kallas sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bu savaşta bir dönüm noktası olmalı ve bu, Filistin Devleti'nin varlığını veya İsrail'in meşru endişeleri pahasına olamaz. Bu çatışmanın gidişatını değiştirmek, kalan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak, sivillerin daha fazla acı çekmesini önlemek ve bu savaşın sona ermesini sağlamak için gücümüz var."