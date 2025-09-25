Kaladze'den Zelenskiy'e Tepki: 'Gürcistan'ı Rahat Bırakın'

Kakha Kaladze, Zelenskiy'nin BM 80. Genel Kurulu açıklamalarına sert tepki göstererek "Gürcistan'ı rahat bırakın" dedi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:13
Kaladze'den Zelenskiy'e Tepki: 'Gürcistan'ı Rahat Bırakın'

Kaladze'den Zelenskiy'e tepki: 'Gürcistan'ı rahat bırakın'

Tiflis Belediye Başkanı açıklama yaptı

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkeye yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi.

Kaladze, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Avrupa'nın Gürcistan'ı kaybettiği ve ülkenin Rus etkisine maruz kaldığı" yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

Kaladze, ülkesinin barışı koruduğunu vurgulayarak, "Herkesin Gürcistan'ı rahat bırakması lazım. Zelenskiy, ülkesine bakmalı, halkına neler yaptığını ve kaybettiğini izah etmeli." dedi.

Kaladze, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Ukrayna'da onun yüzünden yaşananlar büyük bir felaket. Zaman geçecek ve elbette bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Ülkemizi ve Gürcü halkını rahat bırakın. Ülkemize sahip çıkacağız, barışı koruyacağız ve ülkemizin ekonomik kalkınmasını sağlayacağız."

Dünkü BM 80. Genel Kurulu konuşmasında Zelenskiy, "Avrupa'nın Gürcistan'ı kaybettiğini, ülkenin Rus etkisine maruz kaldığını, ülkede insan haklarıyla ilgili durumun kötüleştiğini" belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
5
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
6
Japonya'da 75 Yaşındaki Kadın Kızının Cesedini 20 Yıl Dondurucuda Saklamakla Gözaltında
7
Ümit Özdağ (Zafer Partisi) Kadirli'de: Esnaf ve Dernek Ziyaretleri

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim