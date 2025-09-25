Kaladze'den Zelenskiy'e tepki: 'Gürcistan'ı rahat bırakın'

Tiflis Belediye Başkanı açıklama yaptı

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkeye yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi.

Kaladze, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Avrupa'nın Gürcistan'ı kaybettiği ve ülkenin Rus etkisine maruz kaldığı" yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

Kaladze, ülkesinin barışı koruduğunu vurgulayarak, "Herkesin Gürcistan'ı rahat bırakması lazım. Zelenskiy, ülkesine bakmalı, halkına neler yaptığını ve kaybettiğini izah etmeli." dedi.

Kaladze, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Ukrayna'da onun yüzünden yaşananlar büyük bir felaket. Zaman geçecek ve elbette bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Ülkemizi ve Gürcü halkını rahat bırakın. Ülkemize sahip çıkacağız, barışı koruyacağız ve ülkemizin ekonomik kalkınmasını sağlayacağız."

Dünkü BM 80. Genel Kurulu konuşmasında Zelenskiy, "Avrupa'nın Gürcistan'ı kaybettiğini, ülkenin Rus etkisine maruz kaldığını, ülkede insan haklarıyla ilgili durumun kötüleştiğini" belirtmişti.