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Kaligrafi Sanatçısı Etem Çalışkan 97 Yaşında Hayatını Kaybetti

Etem Çalışkan, kaligrafi sanatında önemli bir isimdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibiydi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:49
Kaligrafi Sanatçısı Etem Çalışkan 97 Yaşında Hayatını Kaybetti

Kaligrafi Sanatçısı Etem Çalışkan Hayatını Kaybetti

Kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Çalışkan'ın vefatını, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu duyurdu.

TGC'den yapılan açıklamada, "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Türkiye'nin en önemli kaligrafi sanatkarlarından, Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan hattat Etem Çalışkan'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz," ifadelerine yer verildi.

Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri

Usta sanatçının cenazesi, yarın öğle vakti Levent Afet Yolal Camisi'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine gönderilecek.

Etem Çalışkan Kimdir?

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1928 yılında dünyaya gelen Çalışkan, Mersin Lisesi'nin ardından Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Hattat Emin Barın ve ressam Sabri Berker'in öğrencisi olarak Anıtkabir kitabelerinin yazılışında Emin Barın’ın asistanlığını yaptı.

Gazetecilik kariyerine Yeni Sabah Gazetesi'nde ressam ve kaligraf olarak başlayan Çalışkan, Ankara'da Zafer ve Öncü, İstanbul'da Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı ve 1982 yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından Milliyet Gazetesi için "Türk Büyükleri" serisini, Sabah Gazetesi için ise "Yunus Emre Divanı"nı hazırladı. Ayrıca 1980'de Atatürk'ün 100. doğum yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paralarını tasarladı.

Çalışkan, 2005'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne, 2021'de ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

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