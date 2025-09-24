Kalküta'da Şiddetli Yağış: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 62 Uçuş İptal

Kalküta, Batı Bengal — NDTV

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV'nin haberine göre yetkililer, artan tehlike nedeniyle kent genelinde okullarda eğitime ara verme kararı aldı.

Yetkililer, kentin çeşitli bölgelerinde yağışların neden olduğu elektrik çarpması gibi kazalarda ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yağışların yol açtığı seller nedeniyle kentte trafik aksadı ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yetkililer, Kalküta'daki havalimanında 62 uçuşun iptal edildiğini, 42 uçuşun ertelendiğini vurguladı.