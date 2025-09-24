Kalküta'da Şiddetli Yağış: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 62 Uçuş İptal

Kalküta'da şiddetli yağışlarda 10 kişi hayatını kaybetti; okullar ara verildi, 62 uçuş iptal, 42 uçuş ertelendi (NDTV).

Yayın Tarihi: 24.09.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:18
Kalküta'da Şiddetli Yağış: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 62 Uçuş İptal

Kalküta'da Şiddetli Yağış: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 62 Uçuş İptal

Kalküta, Batı Bengal — NDTV

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV'nin haberine göre yetkililer, artan tehlike nedeniyle kent genelinde okullarda eğitime ara verme kararı aldı.

Yetkililer, kentin çeşitli bölgelerinde yağışların neden olduğu elektrik çarpması gibi kazalarda ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yağışların yol açtığı seller nedeniyle kentte trafik aksadı ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yetkililer, Kalküta'daki havalimanında 62 uçuşun iptal edildiğini, 42 uçuşun ertelendiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kaza: Tepecik Mahallesi'nde İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
2
Akbaşoğlu Eskişehir'de: "Terörsüz Türkiye" Vurgusu ve CHP'ye Sert Eleştiriler
3
Trump Dönemi: 2 Milyonu Aşkın Yasa Dışı Göçmen ABD'den Ayrıldı
4
Aizanoi'de Zeus Tapınağı'nda Restorasyon İçin Mimari Parçalar Gün Yüzüne Çıkıyor
5
Türkiye, UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi Üyeliklerine Seçildi (2026-2029)
6
Kütahya'da Yol Kontrolünde Jandarma Trafik Personeli Şehit

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası