Kalmaegi Tayfunu'nda can kaybı 66'ya yükseldi

Kalmaegi Tayfunu'nda can kaybı 66'ya çıktı; Cebu en ağır hasarı gördü, 400 binden fazla kişi tahliye edildi. Tayfunun Vietnam'a ulaşması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:08
Filipinler'in orta kesimlerini vuran Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Yetkililer olay yerindeki zarar ve tahliye çalışmalarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Bilanço ve etkilenen bölgeler

Filipinler Sivil Savunma Ofisi (OCD) tarafından yapılan açıklamada, tayfundaki can kaybı sayısının 66 olarak kaydedildiği belirtildi. Can kayıplarından 49'unun yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı Cebu'da gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Cebu'nun güneyindeki Mindanao Adası'nda yardım çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilen askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişilik mürettebatın da can kayıpları arasında yer aldığı ifade edildi.

Tayfun nedeniyle 400 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Tayfunun bölgedeki yeri ve beklentiler

Kalmaegi, bu yıl Filipinler'i vuran 20. tayfun oldu. Filipinler her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunla karşı karşıya kalıyor.

Yetkililer, Kalmaegi Tayfunu'nun Filipinler'in ardından Vietnam'a ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

