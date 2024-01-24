Kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Siirt'ten Konya'ya getirildi

Siirt'te kalp yetmezliği teşhisi konulan 40 günlük bebek, Konya'da tedavi altına alındı. Muhammet H, Siirt'ten Konya'ya ambulans uçak ile sevk edildi.

Kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Siirt'ten Konya'ya getirildi
Yayın Tarihi:

Kalp yetmezliği olan 40 günlük bebek, Siirt'ten ambulans uçakla Konya'ya nakledildi. Muhammet H, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğmuştu. 

ambulans uçak

Bebeğin daha ileri tedavi ve inceleme için Konya Şehir Hastanesi'ne gönderilmesi gerekti. Bebek, Sağlık Bakanlığı'nın kente sevk ettiği ambulans uçakla Konya'ya taşındı.

Öne Çıkanlar
Düşük faizli konut kredisinde yerel seçimler ayarı! O tarihe kadar onaylanabilir Düşük faizli konut kredisinde yerel seçimler ayarı! O tarihe kadar onaylanabilir
26 Ocak Cuma günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor? 26 Ocak Cuma günü günlük burç yorumları! Burçlarınız neler söylüyor?
Audi A6, BMW 5 Serisi, Genesis G80, Volvo S90 bomba rakip: 2024 Mercedes-Benz E-Serisi fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu Audi A6, BMW 5 Serisi, Genesis G80, Volvo S90 bomba rakip: 2024 Mercedes-Benz E-Serisi fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih… Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih… KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı İzmir'de akademisyen dehşeti: Kayınvalidesi ile 3 yaşındaki kızını öldürdü sonra intihar etti İzmir'de akademisyen dehşeti: Kayınvalidesi ile 3 yaşındaki kızını öldürdü sonra intihar etti İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat