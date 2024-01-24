Kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Siirt'ten Konya'ya getirildi
Siirt'te kalp yetmezliği teşhisi konulan 40 günlük bebek, Konya'da tedavi altına alındı. Muhammet H, Siirt'ten Konya'ya ambulans uçak ile sevk edildi.
Kalp yetmezliği olan 40 günlük bebek, Siirt'ten ambulans uçakla Konya'ya nakledildi. Muhammet H, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğmuştu.
Bebeğin daha ileri tedavi ve inceleme için Konya Şehir Hastanesi'ne gönderilmesi gerekti. Bebek, Sağlık Bakanlığı'nın kente sevk ettiği ambulans uçakla Konya'ya taşındı.