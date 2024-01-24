Kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Siirt'ten Konya'ya getirildi

Kalp yetmezliği olan 40 günlük bebek, Siirt'ten ambulans uçakla Konya'ya nakledildi. Muhammet H, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğmuştu.





Bebeğin daha ileri tedavi ve inceleme için Konya Şehir Hastanesi'ne gönderilmesi gerekti. Bebek, Sağlık Bakanlığı'nın kente sevk ettiği ambulans uçakla Konya'ya taşındı.