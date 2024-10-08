Kamala Harris, Donald Trump'a Karşı Anketlerde Önde

ABD Başkanlık Seçimlerinde Son Durum

Yeni yapılan bir ankete göre, Demokrat aday Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump karşısında %49 destek oranıyla rakibini 3 puan geride bırakıyor. Bu durum, 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri için heyecanı artırmış durumda.

Ortaya Çıkan Veriler

Yeni York Times (NYT) ve Siena tarafından gerçekleştirilen bu anket, seçim sürecinin hala oldukça çekişmeli geçtiğini gösteriyor. NYT'nin haberi uyarınca, Harris, destekçilerinin %49'unu kazanırken, Trump'ın destek oranı %46 seviyesinde. Yapılan anket, 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında ülkede geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Önceki Anketlerle Kıyaslama

NYT, Harris'in daha önceki anketlerde Trump ile eşit düzeyde olduğu göz önüne alındığında, Harris'in bu küçük ama önemli ilerleyişinin seçmenler arasında giderek daha fazla destek bulduğunu ifade etti. Eylül ortasında yapılan son ankette iki adayın destek oranı %47 olarak belirlenmişti.

Seçim Günü Yaklaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde 60. başkanlık seçimleri 5 Kasım Salı günü yapılacak. Adaylar arasındaki bu çekişmeli rekabetin nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.