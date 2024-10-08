DOLAR
34,25 0,04%
EURO
37,56 0,07%
ALTIN
2.887,83 -0,11%
BITCOIN
2.134.951,21 0,01%

Kamala Harris, Donald Trump'a Karşı Anketlerde Önde

ABD'de yapılan yeni ankete göre, Demokrat aday Kamala Harris, Donald Trump'ı 3 puanla geçerek önde gidiyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:15
Kamala Harris, Donald Trump'a Karşı Anketlerde Önde

ABD Başkanlık Seçimlerinde Son Durum

Yeni yapılan bir ankete göre, Demokrat aday Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump karşısında %49 destek oranıyla rakibini 3 puan geride bırakıyor. Bu durum, 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri için heyecanı artırmış durumda.

Ortaya Çıkan Veriler

Yeni York Times (NYT) ve Siena tarafından gerçekleştirilen bu anket, seçim sürecinin hala oldukça çekişmeli geçtiğini gösteriyor. NYT'nin haberi uyarınca, Harris, destekçilerinin %49'unu kazanırken, Trump'ın destek oranı %46 seviyesinde. Yapılan anket, 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında ülkede geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Önceki Anketlerle Kıyaslama

NYT, Harris'in daha önceki anketlerde Trump ile eşit düzeyde olduğu göz önüne alındığında, Harris'in bu küçük ama önemli ilerleyişinin seçmenler arasında giderek daha fazla destek bulduğunu ifade etti. Eylül ortasında yapılan son ankette iki adayın destek oranı %47 olarak belirlenmişti.

Seçim Günü Yaklaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde 60. başkanlık seçimleri 5 Kasım Salı günü yapılacak. Adaylar arasındaki bu çekişmeli rekabetin nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 9 Ekim 2024
2
Yalova'daki Gemi Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Sosyal Ağ Sağlayıcılarına Uyarı
4
Türkiye'den Pakistan'a Destek Mesajı
5
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
6
Karadağ'da Filistinliler Gazze'deki Soykırımı Andı
7
Diyarbakır'da Eylemler 5 Gün Boyunca Yasaklandı

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek