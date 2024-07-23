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Kamala Harris'e Övgü: Blinken'dan Amerikan Dış Politikasına Destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kamala Harris'i Amerikan dış politikasının öncü sesi olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:30
Kamala Harris'e Övgü: Blinken'dan Amerikan Dış Politikasına Destek

Kamala Harris'e Övgüler Yağdıran Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkanlık yarışından çekilen Joe Biden'ın yerine Demokratların yeni başkan adayı olarak öne çıkan Kamala Harris hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Blinken, Harris'in ‘Amerikan dış politikasının öncü sesi’ olduğunu vurguladı ve onunla çalışmanın kendisi için bir onur olduğunu belirtti.

Bakanlıkta Önemli Açıklamalar

Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, başkanlık seçimleriyle ilgili güncel gelişmeleri değerlendiren Blinken, “Bildiğiniz gibi siyasete karışmıyorum” ifadesini kullanarak süreci izlediğini söyledi. Harris'in, Oval Ofis ve Durum Odası'nda Amerikan dış politikası konusunda çok önemli bir figür olduğunu ve bu alandaki başarılı performansını şahsen gözlemlediğini ekledi.

Harris'in Liderliği ve Sorunlarla Yüzleşmesi

Harris'in başkan yardımcısı olarak üstlendiği sorumlulukların altını çizen Blinken, “3,5 yıl boyunca Harris'in güçlü duruşuna tanıklık ettik. O, ulusal çıkarlarımızı korumak için gerçek anlamda mücadele etti” şeklinde konuştu. Ayrıca Harris’in, Orta Doğu gibi önemli konulara doğrudan müdahil olduğunu ve barışçıl çözümler arayışında aktif rol oynadığını belirtti.

Biden'ın Çekilmesi ve Harris'in Yerine Geçmesi

17 Temmuz’da Kovid-19'a yakalanarak Delaware’de izole olan Biden, 21 Temmuz’da X platformu üzerinden yaptığı açıklamayla başkanlık yarışından çekildiğini duyurmuş ve Kamala Harris’i kendi yerine önerdiğini bildirerek dikkat çekmişti.

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