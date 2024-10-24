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Kamala Harris'in Pensilvanya İletişimi: Gazze Sorununa Net Cevap Yok

Kamala Harris, Pensilvanya'da kararsız seçmenlere açıklamalarda bulundu, ancak Gazze ve İsrail konusunda net mesajlar vermekten kaçındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 05:24
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 05:24
Kamala Harris'in Pensilvanya İletişimi: Gazze Sorununa Net Cevap Yok

Kamala Harris Pensilvanya'da Seçmenlerle Buluştu

Demokrat başkan adayı Kamala Harris, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde kritik bir rol oynayan Pensilvanya eyaletinde kararsız seçmenlerle bir araya geldi. Canlı yayınlanan programda seçmenlerin sorularını yanıtladı, ancak özellikle Gazze ve İsrail konularında net bir iletişim sağlayamadı.

İsrail ve Filistin Soruları Üzerine Düşünceler

Harris, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları konusunda destek verip vermediği yönündeki sorulara kaçamak cevaplar verdi. Kararsız seçmenlerin iç politikadan dış politikaya kadar birçok konu üzerinde merak ettiklerini dile getirdikleri bu programda, Harris, “Daha fazla Filistinlinin ABD vergileriyle fonlanan bombalardan dolayı ölmeyeceğinin garantisini verip veremeyeceği” sorusuna cevap vermekten çekindi.

Filistinli Sivil Ölümleri ve Ateşkes Çağrısı

Bir katılımcının soruları üzerine, Harris, “Çok fazla sayıda masum Filistinli sivil öldürüldü” ifadelerini kullanarak durumu vicdana aykırı bulduğunu kaydetti. Gazze için ateşkesin sağlanması gerekliliğini yineleyen Harris, bölgedeki barışın iki devletli bir çözümle mümkün olabileceğini belirtti.

Trump'a Eleştiriler ve 'Faşist' Tanımlaması

Program sırasında, eski başkan Donald Trump'a yönelik sert eleştiriler de yapıldı. Harris, Trump'ın geçmişteki bazı açıklamalarından bahsederek, sunucu Anderson Cooper'ın “Siz Donald Trump'ı faşist olarak nitelendirir misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtı ile karşılık verdi. Harris, Trump'ın Amerikan demokrasisi için tehlikeli olduğunu ve yeniden başkan olmaması gerektiğini vurguladı.

Seçim Süreci ve Harris'in Pozisyonu

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri yaklaşırken, Harris, Cumhuriyetçi rakibi Trump'a yönelik eleştirilerini artırdı. Gazete ve televizyonlardaki canlı yayınlarla kamuoyuna ulaşmaya çalışırken, iç politikadaki belirsizlikler ve dış politikada yaşanan sorunlarla ilgili net bir duruş sergileyememesi seçmenler arasında kaygı yaratıyor.

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