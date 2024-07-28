Kamala Harris, Seçim Kampanyasında Rekor Bağış Topladı

Kamala Harris'in Seçim Kampanyasında Başarı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başlattığı kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu bağışların %66'sı, Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi sonrası ilk kez bağış yapan kişilerden geldi.

Destekçi Sayısında Artış

Harris'in kampanya ekibinden yapılan açıklamada, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için Harris'in en güçlü aday olduğu vurgulandı. İlk hafta içerisinde 170 bini aşkın kişinin gönüllü olarak kampanyaya katıldığı belirtildi.

Rekor Bağış Miktarı

Biden'ın Harris'i aday göstermesinin ardından geçen 24 saat içinde toplanan 81 milyon dolar, tarihte en yüksek 24 saatlik bağış miktarı olarak kaydedildi. ABD'de başkanlık seçimleri sırasında toplanan bağışlar, seçim sonuçları hakkında önemli ipuçları vermesi açısından sürekli olarak izlenmektedir.