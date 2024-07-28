Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kamala Harris, Seçim Kampanyasında Rekor Bağış Topladı

Kamala Harris, seçim kampanyasının ilk haftasında 200 milyon dolar bağış topladı, Biden'ın desteğiyle büyük bir ivme kazandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 13:54
Kamala Harris, Seçim Kampanyasında Rekor Bağış Topladı

Kamala Harris'in Seçim Kampanyasında Başarı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başlattığı kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar bağış toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu bağışların %66'sı, Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi sonrası ilk kez bağış yapan kişilerden geldi.

Destekçi Sayısında Artış

Harris'in kampanya ekibinden yapılan açıklamada, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için Harris'in en güçlü aday olduğu vurgulandı. İlk hafta içerisinde 170 bini aşkın kişinin gönüllü olarak kampanyaya katıldığı belirtildi.

Rekor Bağış Miktarı

Biden'ın Harris'i aday göstermesinin ardından geçen 24 saat içinde toplanan 81 milyon dolar, tarihte en yüksek 24 saatlik bağış miktarı olarak kaydedildi. ABD'de başkanlık seçimleri sırasında toplanan bağışlar, seçim sonuçları hakkında önemli ipuçları vermesi açısından sürekli olarak izlenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!