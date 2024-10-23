Kamboçya'nın 71. Bağımsızlık Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Kamboçya'nın Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Kamboçya Krallığı'nın 71. Bağımsızlık Günü ve Türkiye ile Kamboçya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 65. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyonun Detayları

Özel bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Chea Sok ve birçok davetli katıldı. Resepsiyon, Avusturya ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bakan Yumaklı'nın Açıklamaları

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. Ancak, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini vurgulayarak düzenlenen saldırıyı lanetledi.

Türkiye ve Kamboçya Arasındaki İlişkiler

Bakan Yumaklı, Kamboçya ile olan ilişkilere dair şu açıklamaları yaptı: "Bu yıl Kamboçya'nın 71. bağımsızlık yıl dönümünü ve Türkiye-Kamboçya diplomat ilişkilerinin 65. yılını kutluyoruz. Türkiye'nin Pnom Penh Büyükelçiliği 2012 yılında açılmıştır. Üst düzey ziyaretlerin ilişkilerimizde önemli bir rol oynadığı görülmektedir."

Kamboçya'nın Hedefleri ve Fırsatları

Büyükelçi Chea Sok, Kamboçya'nın bağımsızlığının 71. yıl dönümünü kutlayarak, "71 yıl önce Kamboçya, merhum büyük kahraman Kral Norodom Sihanouk'un liderliği altında bağımsızlık ilan etti. Ülkemiz zamanla birçok alanda büyük ilerlemeler kaydederek canlı bir topluma dönüştü." dedi.

Chea Sok, hem yerli hem de uluslararası yatırımcılara Kamboçya'nın zengin fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, "Önümüzdeki yıllar, ikili bağlarımızı derinleştirmek için fırsatlar yaratacaktır. Ekonomi, ticaret, yatırım ve kültürel alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilecektir." ifadelerini kullandı.

Lezzetli İkramlar ve Kutlamalar

Konuşmaların ardından katılımcılara, Kamboçya mutfağının eşsiz lezzetleri sunuldu. Bu kutlama, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin bir göstergesi olarak büyük bir coşkuyla anıldı.