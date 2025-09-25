Kamçatka'da Ayı Saldırısı: Petropavlovsk-Kamçatskiy'de 84 Yaşındaki Kadın Öldü

Kamçatka'nın Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinde ayı saldırısına uğrayan 84 yaşındaki kadın ağır yaralı kurtarılamadı; saldırgan ayı vuruldu, bölgeye güvenlik önlemi alındı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:58
Kamçatka'da Ayı Saldırısı: Petropavlovsk-Kamçatskiy'de 84 Yaşındaki Kadın Öldü

Kamçatka'da Ayı Saldırısı: Petropavlovsk-Kamçatskiy'de 84 Yaşındaki Kadın Öldü

Petropavlovsk-Kamçatskiy'de güvenlik önlemleri artırıldı

Kamçatka bölgesinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde bir ayının kent sakinlerine saldırdığı belirtildi.

Saldırıya uğrayanlardan 84 yaşındaki bir kadının hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "Ayı saldırısına uğrayan kadın, ağır yaralanması nedeniyle kurtarılamadı." ifadesine yer verildi.

Bölge yönetiminin basın servisinden yapılan açıklamada, olayın ardından güvenlik önlemlerinin alındığı, saldırgan ayının vurulduğu kaydedildi.

Rusya'nın doğusundaki Sahalin Adasında da hafta başında ormanda ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetmişti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
5
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
6
Japonya'da 75 Yaşındaki Kadın Kızının Cesedini 20 Yıl Dondurucuda Saklamakla Gözaltında
7
Ümit Özdağ (Zafer Partisi) Kadirli'de: Esnaf ve Dernek Ziyaretleri

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim