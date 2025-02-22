Kamelyalı Kadın Bale, 30 Yıl Sonra Opera Sahnesi'nde

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 30 yıl aradan sonra Kamelyalı Kadın balesini Giuseppe Verdi'nin müziğiyle sahneledi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:19
Kamelyalı Kadın Bale, 30 Yıl Sonra Opera Sahnesi'nde

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Unutulmaz Bir Performans

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Fransız yazar Alexandre Dumas'ın 1848 yılında kaleme aldığı ve aynı adı taşıyan romanından uyarlanan "Kamelyalı Kadın" eserini, 30 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluşturdu. Klasik balenin önde gelen eserlerinden biri olan bu yapım, iki perdelik gösterim olarak sahnelenirken, izleyicileri görkemli kostümleri ve büyüleyici dekoruyla etkiledi.

Giuseppe Verdi'nin Müziği Eşliğinde

Eser, Giuseppe Verdi'nin müzikleriyle donatıldı ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Baletin koreografisi ve librettosu ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran imzasını taşıyor. Müzik düzenlemeleri ise Tolga Taviş tarafından yapıldı. Dumas'ın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlenerek oluşturulan Marguerite Gautier karakteri, zengin bir ailenin avukatı olan Armand Duval ile olan tutkulu ve dramatik aşk hikayesini konu alıyor.

Öne Çıkan Karakterler

Rol dağılımında dikkat çeken isimler arasında Sultan Erol (Marquerite Gautier), İlhan Durgut (Armand Duval), Murat Romaner (Kont de Varville), Taner Oğuzhan (Baba Armand Duval), Lara Veli (Olimpie), Kutay Yaşar (Gaston), Umutcan Arzuman (Matador) ve Deniz Ertürk (Nanine) yer aldı. Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ise Tolga Atalay Ün yönetiminde sahne aldı.

Performans Takvimi

Prömiyeri büyük beğeni toplayan Kamelyalı Kadın, sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Eserin gösterim tarihleri ise şu şekildedir: 27 Şubat, 1, 6, 15, 20, 26 Mart, 5, 10, 12 Nisan.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Fransız yazar Alexandre Dumas'ın (oğul) 1848'de henüz 24...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Fransız yazar Alexandre Dumas'ın (oğul) 1848'de henüz 24 yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan "Kamelyalı Kadın" eserini 30 yılın ardından sanatseverlerle buluşturdu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Fransız yazar Alexandre Dumas'ın (oğul) 1848'de henüz 24...

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Fransız yazar Alexandre Dumas'ın (oğul) 1848'de henüz 24 yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan "Kamelyalı Kadın" eserini 30 yılın ardından sanatseverlerle buluşturdu.

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