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Kamerun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Kamerun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sosyal diyalog ve onurlu iş temasıyla renkli etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 18:49
Kamerun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Kamerun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri

Kamerun'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, "Kamerun için sosyal diyalog ve onurlu iş" temasıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikler, başkent Yaounde'deki 20 Mayıs Bulvarı'nda gerçekleşti.

Renkli Geçit Töreni

Geçit törenine, kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra sendikalar ve çeşitli meslek gruplarından çok sayıda katılımcı katıldı. Katılımcılar, renkli giysileri ve taleplerini yansıtan pankartlarla kortejde yer alarak, dayanışma ruhunu sergiledi.

Hükümet Yetkilileri ve İşçi Talepleri

Kamerun hükümeti yetkilileri, etkinliği izledi ve bazı sendika temsilcileriyle bir araya gelerek işçilerin taleplerini dinledi. Çalışanların öncelikli talepleri arasında ücret iyileştirmeleri, iş güvenliği ve sosyal hakların genişletilmesi bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kamerun'da işçi haklarının korunması ve sosyal adaletin sağlanması adına önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Kamerun'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, "Kamerun için sosyal diyalog ve onurlu iş" temasıyla...

Kamerun'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, "Kamerun için sosyal diyalog ve onurlu iş" temasıyla kutlandı. Başkent Yaounde'deki 20 Mayıs Bulvarı'nda düzenlenen geçit töreninde, kamu ve özel sektör çalışanları, sendikalar ve çeşitli meslek grupları bir araya geldi.

Kamerun'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, "Kamerun için sosyal diyalog ve onurlu iş" temasıyla...

Kamerun'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, "Kamerun için sosyal diyalog ve onurlu iş" temasıyla kutlandı. Başkent Yaounde'deki 20 Mayıs Bulvarı'nda düzenlenen geçit töreninde, kamu ve özel sektör çalışanları, sendikalar ve çeşitli meslek grupları bir araya geldi.

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