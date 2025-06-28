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Kamerun'da Askerlere Türkçe Eğitimi Başladı

Kamerun Silahlı Kuvvetleri için açılan Türkçe dil kursları, askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 19:01
Kamerun'da Askerlere Türkçe Eğitimi Başladı

Kamerun'da Türkçe Eğitim Dersleri Başladı

Kamerun Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik Türkçe dil eğitimi çerçevesinde Mayıs ayında açılan Türkçe Eğitim Dershanesi'nde ilk ders verildi. Bu önemli eğitim programı, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

İlk Derse Katılım Yoğundu

İlk derse Kamerun Harp Okulu bünyesinde gerçekleştirildi ve Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Türkiye'nin Kamerun Askeri Ataşesi Kurmay Albay Fırat Kaplan ile birçok Kamerunlu askeri yetkili katıldı. Büyükelçi Öskiper, ders öncesinde kursiyer askerlerle bir araya gelerek Türkçe ve Türk askeri terminolojisi hakkında değerli bilgiler paylaştı.

Kamerunlu Askerlerin Eğitim Avantajı

Kamerunlu askerler, Türkiye'de alacakları eğitim öncesinde Türkçe öğrenmenin kendilerine büyük bir avantaj sağlayacağını belirtti. Bu kurs, Türkiye'de eğitim alacak askerlere hazırlık sürecinde önemli bir rol oynayacak.

İki Ülke Arasında İşbirliği

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 7 Mayıs'ta Kamerun'a yaptığı resmi ziyaret sırasında mevkidaşı Joseph Beti Assomo ile Türkçe Eğitim Dershanesi'nin açılışını gerçekleştirmişti. Türkçe eğitim programının ilerleyen süreçte, Türkiye'de verilecek teknik ve mesleki kurslarla desteklenmesi planlanıyor.

Kamerun Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik Türkçe dil eğitimi kapsamında mayısta açılan Türkçe...

Kamerun Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik Türkçe dil eğitimi kapsamında mayısta açılan Türkçe Eğitim Dershanesinde ilk ders verildi.

Kamerun Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik Türkçe dil eğitimi kapsamında mayısta açılan Türkçe...

Kamerun Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik Türkçe dil eğitimi kapsamında mayısta açılan Türkçe Eğitim Dershanesinde ilk ders verildi.

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