DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.841.705,46 0,11%

Ukrayna: Rusya, Tahıl Koridorunda Türk Gemisi 'VIVA'ya İHA Saldırısı Düzenledi

Ukrayna, ayçiçeği yağı yüklü Türkiye'ye ait 'VIVA' gemisinin tahıl koridorunda Rus İHA saldırısına uğradığını, 11 Türk vatandaşının zarar görmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 23:56
Ukrayna: Rusya, Tahıl Koridorunda Türk Gemisi 'VIVA'ya İHA Saldırısı Düzenledi

Ukrayna: Rusya, Tahıl Koridorunda Türk Gemisi 'VIVA'ya İHA Saldırısı Düzenledi

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, ayçiçeği yağı yüklü Türkiye’ye ait "VIVA" adlı geminin tahıl koridoru üzerinden Ukrayna’dan Mısır’a sefer gerçekleştirirken Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü.

Olayın Detayları

Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada, geminin tahıl koridorundan geçtiği sırada Ukrayna’nın münhasır ekonomik bölgesi sınırları içinde ve hava savunma sistemlerinin etkili menzillerinin dışında hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, gemide 11 Türk vatandaşı bulunduğu ve saldırı sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı vurgulandı. Gemi, bildirildiğine göre ciddi bir hasar almadan Mısır’a doğru yoluna devam ediyor.

Kurtarma Hazırlığı ve Suçlama

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, geminin kaptanıyla iletişime geçildiğini ve ihtiyaç duyulması halinde arama-kurtarma ekiplerinin müdahaleye hazır tutulduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca Ukrayna, olayı gerekçe göstererek Rusya’yı uluslararası denizcilik hukukunu ihlal etmekle suçladı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, ayçiçeği yağı yüklü Türkiye'ye ait "VIVA" adlı geminin, tahıl koridoru...

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, ayçiçeği yağı yüklü Türkiye'ye ait "VIVA" adlı geminin, tahıl koridoru üzerinden Ukrayna'dan Mısır'a sefer gerçekleştirdiği sırada Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırısı ile hedef alındığını öne sürdü.

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Necmeddin Bilal Erdoğan: Türkiye, satın alma gücüyle yıl sonunda dünya 11'incisi olacak
2
Ukrayna: Rusya, Tahıl Koridorunda Türk Gemisi 'VIVA'ya İHA Saldırısı Düzenledi
3
TEM Otoyolu'nda Tipi: Gerede Mevkiinde Kar Etkili
4
Aydın Efeler’de 11 Yaşındaki Ecem D. Parka Gitmedi: Arama Başlatıldı
5
Söke'de Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme Toplantısı — Aydın 247 Bin Tonla 3. Sırada
6
Yenibosna'da Su Baskını: M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Durağı Sular Altında
7
Erzurum'da Silahlı Saldırı: A.K. Doğa Sokak'ta Yaralandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama