Ukrayna: Rusya, Tahıl Koridorunda Türk Gemisi 'VIVA'ya İHA Saldırısı Düzenledi

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, ayçiçeği yağı yüklü Türkiye’ye ait "VIVA" adlı geminin tahıl koridoru üzerinden Ukrayna’dan Mısır’a sefer gerçekleştirirken Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla hedef alındığını öne sürdü.

Olayın Detayları

Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada, geminin tahıl koridorundan geçtiği sırada Ukrayna’nın münhasır ekonomik bölgesi sınırları içinde ve hava savunma sistemlerinin etkili menzillerinin dışında hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, gemide 11 Türk vatandaşı bulunduğu ve saldırı sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı vurgulandı. Gemi, bildirildiğine göre ciddi bir hasar almadan Mısır’a doğru yoluna devam ediyor.

Kurtarma Hazırlığı ve Suçlama

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, geminin kaptanıyla iletişime geçildiğini ve ihtiyaç duyulması halinde arama-kurtarma ekiplerinin müdahaleye hazır tutulduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca Ukrayna, olayı gerekçe göstererek Rusya’yı uluslararası denizcilik hukukunu ihlal etmekle suçladı.

