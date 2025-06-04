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Kamerun'da Kurban Bayramı İçin Hayvan Pazarlarında Yoğunluk Arttı

Kamerun'un Yaounde kentinde Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 21:52
Kamerun'da Kurban Bayramı İçin Hayvan Pazarlarında Yoğunluk Arttı

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kurban Bayramı'na günler kala hayvan pazarlarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Köy ve kasabalardan getirilen kurbanlıklar, şehirdeki pazarlarda alıcılarını bekliyor.

Pazara gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlıkları seçmek için yoğun çaba harcıyorlar. Bayramın ilk günlerinde hayvan bulmanın zorlaşabileceği uyarısında bulunan satıcılar, alıcılara erken davranmalarını tavsiye ediyor.

Yaounde'deki en büyük hayvan pazarlarından biri olan Marche de Betail'in müdürü Amama Madu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fiyatlar geçen yıla göre biraz daha yüksek ancak talep oldukça fazla," dedi. Her yıl Kurban Bayramı öncesinde pazarda kalabalığın arttığını vurgulayan Madu, şu ifadeleri kullandı:

"Halk erken gelmeye çalışıyor çünkü son güne kalanlar genellikle istedikleri hayvanı bulmakta zorlanıyor. Fiyatlar bu yıl biraz yükseldi ama yine de pazarlık imkanı var. Satıcılarımız da müşteriyi memnun etmek için ellerinden geleni yapıyor."

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında...

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Köy ve kasabalardan getirilen kurbanlıklar, şehirdeki pazarlarda alıcılarını bekliyor.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında...

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Köy ve kasabalardan getirilen kurbanlıklar, şehirdeki pazarlarda alıcılarını bekliyor.

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