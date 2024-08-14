Kampala'daki Çöp Toplama Alanı Çöktü: 24 Ölü

Kampala'da Feci Kaza

Uganda'nın başkenti Kampala'da, 9 Ağustos'ta meydana gelen toprak kayması, yerel bir çöp toplama alanının çökmesiyle sonuçlandı. Bu olayda ölenlerin sayısı 24'e yükselerek, trajik bir bilanço ortaya çıkardı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kiteezi bölgesindeki çöp toplama alanında arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Maalesef, ölenler arasında 4 çocuğun bulunması, olayın ciddiyetini artırıyor.

Başkan Museveni'den İlk Açıklama

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Akla gelen ilk soru, insanların böyle tehlikeli bir yığının yakınlarında yaşamasına kim izin verdi?" ifadesini kullandı. Olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdi.