Kamu Başdenetçisi Malkoç: Şiddet Milli Güvenlik Sorunu Olmalı

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Basın Mensuplarıyla Buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, son günlerde artan şiddet olaylarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Malkoç, "Şiddet konusu, özellikle kadına, çocuğa ve savunmasız gruplara yönelik şiddet mutlak bir milli güvenlik sorunu olarak tanımlanmalı. Devletin tüm kurumları bu konuya dair acil eylem planları oluşturmalı" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Rolü

Basın toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) hakkında bilgiler veren Malkoç, 2010 yılında anayasa değişikliği ile kurulan bu kurumun, devletle vatandaş arasında arabuluculuk yaparak sorunları çözme misyonuna sahip olduğunu belirtti.

Başvurular ve Çözüm Oranları

Malkoç, KDK'ye 236,532 yazılı başvuru yapıldığını ve bu başvurulardan 19,199'un dostane bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. "KDK'nin kararlarına uyma oranı %80'e ulaştı" diyen Malkoç, bu oranın Avrupa ortalamasıyla örtüştüğünü vurguladı.

Şiddet Sorunu ve Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi

Malkoç, şiddet konusunun yetersiz tanındığını ve bununla ilgili bilinçlendirme programları düzenlediklerini belirtti. "Bu konuda İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile sürekli temas halindeyiz" dedi.

Gazze ve Uluslararası İnsan Hakları Raporları

Gazze'ye dair yaptıkları rapordan da bahseden Malkoç, "Dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde yaşanan insan hakları ihlallerini gözler önüne seren bir rapor hazırladık" dedi. Ayrıca, maksatlı bir baskıyla karşılaşmamak için sadece kendilerini değil, uluslararası insan hakları kurumlarının da dikkatini çekmeye çalıştıklarını belirtti.

Sorunların Çözümüne Yönelik Stratejiler

KDK'nın vatandaşın sorunlarını çözümlemenin yanı sıra, toplumsal huzuru sağlamak için eğitim, adalet ve sosyal güvenlik alanlarında da çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Malkoç, "Suçlular yeterince cezalandırılmıyor" algısını da ele aldı ve yargı alanındaki sınırlamaların farkında olduklarını dile getirdi.

Toplantı, Malkoç'un toplumda şiddet ve insan hakları konularındaki tespitleri ile sona erdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (ortada), Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (ortada), Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (ortada), Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (ortada), Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (ortada), Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (ortada), Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.