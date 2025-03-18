Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Tapu Harcı İadesi: 80 Bin Lira Geri Ödendi

KDK, mevzuata aykırı tahsil edilen 80 bin lira tapu harcını geri iade etti.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:46
Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan Tapu Harcı İadesi: 80 Bin Lira Geri Ödendi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), riskli yapısını devreden bir kişi için mevzuata aykırı olarak tahsil edilen 80 bin lira tapu harcının iadesini sağladı. Bu başarılı müdahale, KDK'nin kamu adına yürüttüğü etkili denetim ve çözüm süreçlerinin bir örneği oldu.

İstanbul'da yaşayan bir birey, riskli yapı konumu taşıyan taşınmazının tapu devrini gerçekleştirirken Tapu Müdürlüğü tarafından kendisinden 80 bin lira tapu harcı talep edildi. Ancak, bu kişinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mevzuatı gereği, bu tür işlemlerde her türlü harç ve resimden muaf olması gerektiğini öne sürerek KDK'ye başvuruda bulunması üzerine süreç başlamış oldu.

KDK, başvuruyu titizlikle inceleyerek ilgili kurumlarla iletişime geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda, kişinin ödemiş olduğu 80 bin lira tapu harcı, kamu denetimi sayesinde iade edildi. Bu durum, KDK'nin bireylerin haklarını koruma çabasını ve kamu hizmetlerindeki şeffaflık ilkesini pekiştirdi.

Bu olay, topluma duyarlı bir şekilde hizmet veren KDK'nin önemini bir kez daha gözler önüne serdi ve benzeri durumlarla karşılaşan kişilerin bu tür kurumsal başvurulardan yararlanabileceğinin altını çizdi.

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