DOLAR
38,32 0,06%
EURO
43,75 -0,63%
ALTIN
4.085,08 -0,26%
BITCOIN
3.567.776,22 0,66%

Kamu İşçi Sözleşmeleri İçin Heyetler Toplandı

Kamu işçilerinin ücret artışları için görüşmeler başladı; 600 bin işçinin koşulları masaya yatırılıyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 17:28
Kamu İşçi Sözleşmeleri İçin Heyetler Toplandı

Kamu İşçi Sözleşmeleri İçin Heyetler Toplandı

Türkiye genelindeki yaklaşık 600 bin kamu işçisinin ücret artışlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri gerçekleştirildi. Toplantıda, kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri bir araya geldi.

Toplantıda Önemli Açıklamalar Yapıldı

Görüşmeler, TÜHİS Genel Merkezi'nde yaklaşık iki saat süren bir toplantıyla başladı. Bu toplantıya TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar, İrfan Kabaloğlu ile HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu katıldı.

Ücret Artışları ve Çalışma Koşulları Üzerine Değerlendirmeler

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmelerin süregeldiğini belirterek, “Çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi konular da müzakere ediliyor” ifadelerini kullandı. Ağar, üçüncü toplantının 1 Mayıs'tan sonra olacağını ve tarihinin henüz netleşmediğini açıkladı.

Ağar ayrıca,“600 bin kamu çalışanının geçim şartlarını, sosyal haklarını ve ücret konusunu görüşüyoruz. Teklifimize karşı başka bir öneri sunulmadı” diyerek, sürecin uzayabileceğini ifade etti.

HAK-İŞ’ten Açıklama

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, kamu sözleşmesi görüşmelerinin amacının işçilerin ekonomik konumlarını iyileştirmek olduğunu belirtti. Sert,“İşçilerin alım gücünün düşük olduğunu ve farklı alternatiflerle onların mağduriyetini gidereceğimizi” vurguladı.

Görüşmelerin işçi lehine sonuçlanması için her iki tarafın da işbirliği içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekildi. Temenniler, kamu toplu iş sözleşmelerininmasa başında mutabakata varılarak sonuçlanması yönünde.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve...

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri bir araya geldi. TÜHİS Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklama yaptı.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve...

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri bir araya geldi. TÜHİS Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YÖK Başkanı Özvar, KKTC'de Üniversitelerin Uluslararasılaşmasına Vurgu Yaptı
2
Samsun'da Öğretmeye Şok Darbe: Önceki Suçlu Yeniden Fena Vurdu!
3
Siirt'te Çapa Makinesine Ayağını Kaptıran Adam Yaralandı
4
İstanbul'da Kentsel Dönüşümün Güvencesi: Deprem Çekingenliğine Son
5
Türk Devletleri Arasında Sivil Koruma Başkanlığı Kuruluyor
6
Antalya'da Yabani Kuşkonmaz, Yerel Ekonomiye Can Katıyor
7
Fatih Erbakan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu: Tavizlere Hayır!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu