Kamu İşçi Sözleşmeleri İçin Heyetler Toplandı

Türkiye genelindeki yaklaşık 600 bin kamu işçisinin ücret artışlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri gerçekleştirildi. Toplantıda, kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri bir araya geldi.

Toplantıda Önemli Açıklamalar Yapıldı

Görüşmeler, TÜHİS Genel Merkezi'nde yaklaşık iki saat süren bir toplantıyla başladı. Bu toplantıya TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar, İrfan Kabaloğlu ile HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu katıldı.

Ücret Artışları ve Çalışma Koşulları Üzerine Değerlendirmeler

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmelerin süregeldiğini belirterek, “Çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi konular da müzakere ediliyor” ifadelerini kullandı. Ağar, üçüncü toplantının 1 Mayıs'tan sonra olacağını ve tarihinin henüz netleşmediğini açıkladı.

Ağar ayrıca,“600 bin kamu çalışanının geçim şartlarını, sosyal haklarını ve ücret konusunu görüşüyoruz. Teklifimize karşı başka bir öneri sunulmadı” diyerek, sürecin uzayabileceğini ifade etti.

HAK-İŞ’ten Açıklama

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, kamu sözleşmesi görüşmelerinin amacının işçilerin ekonomik konumlarını iyileştirmek olduğunu belirtti. Sert,“İşçilerin alım gücünün düşük olduğunu ve farklı alternatiflerle onların mağduriyetini gidereceğimizi” vurguladı.

Görüşmelerin işçi lehine sonuçlanması için her iki tarafın da işbirliği içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekildi. Temenniler, kamu toplu iş sözleşmelerininmasa başında mutabakata varılarak sonuçlanması yönünde.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri bir araya geldi. TÜHİS Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklama yaptı.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri bir araya geldi. TÜHİS Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklama yaptı.