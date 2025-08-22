Kamu İşvereni, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na Başvurdu — 8. Dönem Toplu Sözleşme

Kamu İşvereni Hakem Kurula Başvurdu

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda uzlaşı sağlanamaması üzerine Kamu İşveren Heyeti, süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşıdı. Yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurmama kararı sonrasında işveren heyeti başvurusunu iletti.

Başvuruya giden süreç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmeler 1 Ağustos'ta başlayıp 19 Ağustos'ta sona eren periyotta gerçekleştirildi. Taraflar, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam oranlarında anlaşamayınca hakem kuruluna başvurma süreci başlatıldı.

Kurulun yapısı ve karar süresi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında toplanacak. Kurulun, başvuruyu aldıktan sonra 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Kurulun kararı kesin olup itiraz edilemez.

Kamu işvereninin teklifleri

Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini 12 Ağustos'ta sundu: 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam.

15 Ağustos'ta ise 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif edildi. Daha sonra 18 Ağustos'ta yapılan revizyonda 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önerildi; 2027 teklifinde değişiklik yapılmadı.