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Kamu Kurumlarındaki Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı kamu kurumlarına atama gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:21
Kamu Kurumlarındaki Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Üyeler Belirlendi

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na yapılan yeni atamalarla birlikte, şu isimler görevlerine başladı:

  • İbrahim Acarlı (Yargıtay)
  • Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay)
  • Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku)
  • Prof. Dr. Engin Saygın (İdare Hukuku)
  • Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku)
  • Veli Küçük (Türkiye Barolar Birliği)
  • Hayrettin Kurt (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı)
  • İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu Üyesi)
  • Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı)

Gorevden Alma

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Alper Özkan görevinden alınmıştır.

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