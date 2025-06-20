Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimlerinde görevli müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanlarına yönelik "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri" düzenledi.

Seminerin açılış konuşmalarını Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz gerçekleştirdi. Susmaz, vatandaş odaklı devlet anlayışının önemine dikkat çekerek, kamu hizmetlerinin adil, etkin ve erişilebilir bir şekilde sunulmasının elzem olduğunu vurguladı.

Hakkı Susmaz, "Kamu kurumlarının teftiş kurulları ve denetim birimlerinde müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanları olarak görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmeniz, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacaktır" dedi.

Ayrıca, devletin tüm organlarının, halkın ihtiyaçlarına duyarlı ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket etmesini gerektiğini ifade etti. Susmaz, "Denetim, kamu gücünün keyfilikten uzak, hukuka ve kamu yararına uygun şekilde kullanılmasını temin eder" diyerek, bu durumun kamu yönetimindeki hesap verebilirliği artıracağına işaret etti.

Denetim Alanında Yeni Dönem

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, 26 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirtti. Genelgede, kamu hizmetlerinin verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde yürütülmesi vurgulandı.

Tanrıkulu, denetim alanında rehberlik esaslı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ve teknolojik dönüşümün önemine değindi. Ayrıca denetim camiasının mesleğin saygınlığını arttırmak için çaba göstereceği sözünü verdi.

Dijital Dönüşüm ve Denetim

Tanrıkulu, etkin denetim için uluslararası standartlar ve teknolojik yeniliklerin sürekli geliştirilmesi gerektiğini ifade etti ve dijital dönüşümün denetim süreçlerini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Seminerdeki Sunumlar

Açılış konuşmalarının ardından, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu "Tarihten Günümüze Yönetim ve Denetim" başlıklı bir sunum yaptı. Ayrıca, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Osman Öztürk, "Cumhurbaşkanlığı Denetim Genelgesi" ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Selim Akkoç ise "Denetimin Kurumsal Koordinasyonu" konularında sunumlar gerçekleştirdi. Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atçı, "Dijitalleşme ve Teknolojinin Denetim Süreçlerindeki Rolü" üzerine tecrübelerini paylaştı.

Seminer, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ün yaptığı kapanış konuşması ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca, kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimlerinde görevli müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanlarına yönelik "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri", Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu (fotoğrafta) burada bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca, kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimlerinde görevli müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanlarına yönelik "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri", Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu (fotoğrafta) burada bir konuşma yaptı.