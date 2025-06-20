DOLAR
39,68 0,13%
EURO
45,69 0,75%
ALTIN
4.298,17 -0,3%
BITCOIN
4.177.935,08 -1,02%

Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, kamu kurumlarının denetim elemanlarına yönelik seminer düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:36
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Gerçekleşti

Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimlerinde görevli müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanlarına yönelik "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri" düzenledi.

Seminerin açılış konuşmalarını Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz gerçekleştirdi. Susmaz, vatandaş odaklı devlet anlayışının önemine dikkat çekerek, kamu hizmetlerinin adil, etkin ve erişilebilir bir şekilde sunulmasının elzem olduğunu vurguladı.

Hakkı Susmaz, "Kamu kurumlarının teftiş kurulları ve denetim birimlerinde müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanları olarak görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmeniz, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacaktır" dedi.

Ayrıca, devletin tüm organlarının, halkın ihtiyaçlarına duyarlı ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket etmesini gerektiğini ifade etti. Susmaz, "Denetim, kamu gücünün keyfilikten uzak, hukuka ve kamu yararına uygun şekilde kullanılmasını temin eder" diyerek, bu durumun kamu yönetimindeki hesap verebilirliği artıracağına işaret etti.

Denetim Alanında Yeni Dönem

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, 26 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirtti. Genelgede, kamu hizmetlerinin verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde yürütülmesi vurgulandı.

Tanrıkulu, denetim alanında rehberlik esaslı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ve teknolojik dönüşümün önemine değindi. Ayrıca denetim camiasının mesleğin saygınlığını arttırmak için çaba göstereceği sözünü verdi.

Dijital Dönüşüm ve Denetim

Tanrıkulu, etkin denetim için uluslararası standartlar ve teknolojik yeniliklerin sürekli geliştirilmesi gerektiğini ifade etti ve dijital dönüşümün denetim süreçlerini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Seminerdeki Sunumlar

Açılış konuşmalarının ardından, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu "Tarihten Günümüze Yönetim ve Denetim" başlıklı bir sunum yaptı. Ayrıca, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Osman Öztürk, "Cumhurbaşkanlığı Denetim Genelgesi" ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Selim Akkoç ise "Denetimin Kurumsal Koordinasyonu" konularında sunumlar gerçekleştirdi. Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atçı, "Dijitalleşme ve Teknolojinin Denetim Süreçlerindeki Rolü" üzerine tecrübelerini paylaştı.

Seminer, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ün yaptığı kapanış konuşması ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca, kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimlerinde...

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca, kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimlerinde görevli müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanlarına yönelik "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri", Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu (fotoğrafta) burada bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca, kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimlerinde...

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca, kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimlerinde görevli müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanlarına yönelik "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri", Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu (fotoğrafta) burada bir konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Ziyaretlerinde Güzelyurt'u Keşfetti
3
2025 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı
4
Lübnan'da Hizbullah Destekçileri İran'a Destek Gösterisi Düzenledi
5
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Çocukların Eğitimi Üzerine Hutbe Verdi
6
Köyceğiz Gölü’nde Beyaz Nilüfer Çiçeği: Doktora Tezi Konusu Oldu
7
Sivas'ta Tırın Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı, Biri Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!