Kanada, ABD ile Ticaret Savaşını Kazanma Konusunda İddialı

Kanada Dışişleri Bakanı Joly, ABD ile devam eden ticaret savaşında kazanacaklarına inanıyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 10:42
Kanada, ABD ile Ticaret Savaşını Kazanma Konusunda İddialı

Kanada, ABD ile Ticaret Savaşını Kazanma Konusunda İddialı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ülkesinin ABD'nin "en büyük müşterisi" olduğunu belirterek, bu nedenle tarifelerle başlayan ticaret savaşında kendilerinin kazanacağına inandıklarını ifade etti.

Joly, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifelere yönelik açıklamalarda bulundu. ABD ile ticaret savaşında başarılı olacaklarını düşünen Joly, "ABD'nin en büyük müşterisiyiz. China, Japonya, İngiltere ve Fransa'nın toplamından daha fazlasını Amerika'dan satın alıyoruz." dedi.

Tarifelerin ve artan fiyatların Kanadalılar için öncelikli bir konu olduğunu vurgulayan Joly, iki ülkenin ekonomilerinin "iç içe olduğunu" söyledi. Joly, "Nihayetinde bu savaşı kazanmamıza Amerikanların yardımcı olacağını düşünüyoruz çünkü kanun yapıcılarına mesaj verebilenler onlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede bir erken seçim yapılması halinde, Liberal Parti’ye "net yetki verilmesi" çağrısında bulunan Joly, bu durumun Trump'ın tarifeleri ile baş etme konusunda katkı sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan, Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney'nin parlamentonun yeniden açılmasından önce federal seçim çağrısı yapması bekleniyor. Kanadalıların en erken nisan ayı sonunda sandık başına gitmesi öngörülüyor.

ABD'nin Ek Tarifeleri

ABD, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik %25 ek gümrük vergilerini 4 Mart'ta uygulamaya başlamıştı. Trump, bu ülkelerle yapılan "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamındaki ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulanmayacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifeleri de 12 Mart'ta yürürlüğe girdi. Kanada yönetimi, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, 29.8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata %25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

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