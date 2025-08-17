Kanada, Air Canada İhtilafında Zorunlu Tahkim Kararı Verdi

Tahkim emri sonrası taraflardan farklı açıklamalar

CBC News'e göre, Federal Çalışma Bakanı Patty Hajdu basın açıklamasında, Air Canada ile 10 binden fazla uçuş görevlisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) arasındaki anlaşmazlık için zorunlu tahkim talimatı verdiğini bildirdi.

Hajdu, tarafların aylardır müzakere masasında bulunduğunu ancak bir çözüme ulaşamadıklarını belirterek, tahkime gitmenin en doğru karar olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda hava yolu şirketi ile sendika arasındaki anlaşmazlık artık müzakere ya da grevle değil, hakem kurulunun vereceği kararla çözülecek. Kararın "bağlayıcı" olması nedeniyle iki taraf da verilen karara uymak zorunda kalacak.

Hükümetin tahkim kararının ardından Air Canada, uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, ilk seferlerin bu akşam gerçekleştirileceği ve operasyonların tamamen normale dönmesinin birkaç gün süreceği belirtildi.

Ancak CUPE tarafından yapılan daha sonra açıklamada, sendikanın karara itiraz edeceği ve Air Canada çalışanlarının grev eylemini sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada şunlar yer aldı: "Yüzde 70'i kadın olan ve yüzde 100'ü her işe geldiklerinde işverenleri tarafından saatlerce ücretsiz çalışmaya zorlanan 10 bin uçuş görevlisinin tüzük haklarını ihlal eden ve anayasaya açıkça aykırı bu karara karşı çıkacağız."

Air Canada çalışanları greve gitme kararı almıştı. Günde yaklaşık 700 sefer gerçekleştiren Air Canada'nın faaliyetlerinin tamamen askıya alınması halinde günlük yaklaşık 130 bin kişinin etkileneceği belirtiliyordu.