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Kanada'dan Gazze'deki Yerleşim Alanlarına Sert Tepki

Kanada, Gazze'de yeni yerleşim alanlarının kurulmasına kesin bir dille karşı durdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:11
Kanada'dan Gazze'deki Yerleşim Alanlarına Sert Tepki

Kanada'dan Kararlı Açıklama

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yeni yerleşim alanlarının inşasına karşı durduklarını açıkça belirtti. Bakanlık, bazı İsrailli bakanların bu yönde yaptığı çağrıları reddetti.

İsrailli Bakanlardan Gelen Tepkilere Yanıt

Kanada, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı İsrailli bakanların kışkırtıcı ifadelerinin kalıcı barış fırsatlarını zayıflattığını vurguladı. "Biz her zaman İsrail ve Filistin halklarının barış, güvenlik ve onurlu bir yaşam sürmelerini destekleyeceğiz," ifadesi dikkat çekti.

Aşırı Sağcıların Gazze Üzerindeki Planları

Aşırı sağcı İsrailli gruplar, Gazze'de yeni yerleşim alanlarının inşa sürecini desteklemek amacıyla bir konferans düzenledi. Bu etkinlikte birçok İsrailli bakan ve Knesset üyesinin yer aldığı gözlemlendi.

Konferans, Gazze sınırındaki Be'eri yerleşim biriminin yakınında, İsrail ordusu tarafından kapalı askeri bölge olarak ilan edilen alanda düzenlendi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderlik yaptığı Likud Partisi'nin "Gazze Bizimdir, Sonsuza Dek" sloganı etkinliğin önemli bir parçasıydı. Ayrıca, "Gazze'yi Yeniden Yerleştirmeye Hazırlık" başlığı altında 2005 yılında boşaltılan bölgede yeni yerleşim çabalarının tartışıldığı belirtildi.

Ben-Gvir’in Açıklamaları

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de, sosyal medya aracılığıyla Gazze'nin Filistinlilerden boşaltılması çağrısında bulundu ve yeni yerleşim alanlarının kurulmasının mümkün olduğunu ifade etti.

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