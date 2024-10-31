DOLAR
34,24 0,13%
EURO
37,27 -0,05%
ALTIN
3.059,01 0,38%
BITCOIN
2.476.482,82 0,49%

Kanada, Hindistan'ı İlk Kez Siber Tehdit Olarak Tanımladı

Kanada'nın siber savunma ajansı, Hindistan'ı siber tehdit olarak tanımlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:22
Kanada, Hindistan'ı İlk Kez Siber Tehdit Olarak Tanımladı

Hindistan İlk Kez Siber Tehdit Olarak Belirlendi

Kanada'nın siber savunma alanındaki öncü kuruluşu, siber saldırılara karşı alınacak önlemleri değerlendiren bir rapor yayımladı. Kanada Siber Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan Ulusal Siber Tehdit Değerlendirmesi (NCTA), Hindistan'ı ilk defa "siber tehdit" sıfatıyla tanımlayarak dikkat çekti.

Raporda Öne Çıkan İddialar

Yayımlanan raporda, Hindistan'ın Kanada'nın hükümet ağlarına yönelik casusluk amacıyla siber faaliyetler yürüttüğü iddiaları yer aldı. İki yılda bir güncellenen bu rapor, Hindistan ve Kanada arasındaki ilişkilerin gerginleşmesiyle birlikte Hindistan'ın siber tehditlerinin artmasının beklendiğine dikkat çekiyor.

Diğer Ülkeler de Tehdit Olarak Belirtiliyor

Raporda, Çin, Kuzey Kore, İran ve Rusya'nın da Kanada'ya yönelik siber tehditler oluşturduğu ifade ediliyor. Özellikle Çin'in siber saldırılarının "rakipsiz" olduğu ve Kanada'nın siber güvenliğine yönelik en büyük tehlike olarak görüldüğü vurgulanıyor.

Çin'in Hedefleri

Çin'in gerçekleştirdiği bu saldırıların ekonomik ve askeri alanlarda avantaj sağlamak amacıyla bilgi toplamak hedefi taşıdığı belirtiliyor. Bu gelişmeler, Kanada'nın siber güvenlik politikalarını ve uluslararası ilişkilerini etkileyecek önemli bir zemin oluşturuyor.

İLGİLİ HABERLER

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meksika Anayasa Mahkemesindeki İstifalar
2
Gazze'de Sivil Savunma Ekipleri Çalışamaz Hale Geldi
3
İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili Oldu
4
MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı: Terörle Mücadele ve Savunma Faaliyetleri
5
İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları
6
Türk Kızılay'dan Anıtkabir Ziyareti
7
İsrail'de İran İçin Casusluk İddiası: İki Kişi Tutuklandı

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor