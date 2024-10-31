Kanada, Hindistan'ı İlk Kez Siber Tehdit Olarak Tanımladı

Hindistan İlk Kez Siber Tehdit Olarak Belirlendi

Kanada'nın siber savunma alanındaki öncü kuruluşu, siber saldırılara karşı alınacak önlemleri değerlendiren bir rapor yayımladı. Kanada Siber Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan Ulusal Siber Tehdit Değerlendirmesi (NCTA), Hindistan'ı ilk defa "siber tehdit" sıfatıyla tanımlayarak dikkat çekti.

Raporda Öne Çıkan İddialar

Yayımlanan raporda, Hindistan'ın Kanada'nın hükümet ağlarına yönelik casusluk amacıyla siber faaliyetler yürüttüğü iddiaları yer aldı. İki yılda bir güncellenen bu rapor, Hindistan ve Kanada arasındaki ilişkilerin gerginleşmesiyle birlikte Hindistan'ın siber tehditlerinin artmasının beklendiğine dikkat çekiyor.

Diğer Ülkeler de Tehdit Olarak Belirtiliyor

Raporda, Çin, Kuzey Kore, İran ve Rusya'nın da Kanada'ya yönelik siber tehditler oluşturduğu ifade ediliyor. Özellikle Çin'in siber saldırılarının "rakipsiz" olduğu ve Kanada'nın siber güvenliğine yönelik en büyük tehlike olarak görüldüğü vurgulanıyor.

Çin'in Hedefleri

Çin'in gerçekleştirdiği bu saldırıların ekonomik ve askeri alanlarda avantaj sağlamak amacıyla bilgi toplamak hedefi taşıdığı belirtiliyor. Bu gelişmeler, Kanada'nın siber güvenlik politikalarını ve uluslararası ilişkilerini etkileyecek önemli bir zemin oluşturuyor.