Kanada Hükümeti Air Canada İhtilafında Zorunlu Tahkim Kararı Verdi

Kanada hükümeti, Air Canada ile CUPE arasındaki anlaşmazlık için Federal Çalışma Bakanı Patty Hajdu'nun talimatıyla zorunlu tahkim kararı aldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 10:24
Kanada Hükümeti Air Canada İhtilafında Zorunlu Tahkim Kararı Verdi

CUPE ile Air Canada arasındaki görüşmeler tıkanınca hakem devreye giriyor

Kanada hükümeti, Air Canada çalışanlarının greve başlaması üzerine anlaşmazlığı sonlandırmak için zorunlu tahkim talimatı verdi.

CBC News'e göre, Federal Çalışma Bakanı Patty Hajdu, basın açıklamasında Air Canada ile Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) arasındaki ihtilaf için tahkim emri çıkardığını duyurdu.

Hajdu, tarafların aylardır müzakere masasında bulunduğunu ancak anlaşma sağlayamadığını belirterek, tahkime gitmenin en doğru karar olduğunu vurguladı.

Bu karar doğrultusunda hava yolu şirketi ile sendika arasındaki anlaşmazlık artık müzakere ya da grevle değil, hakem kurulunun vereceği bağlayıcı kararla çözülecek. Kararın bağlayıcı olması, iki tarafın da karara uymak zorunda olduğu anlamına geliyor.

Air Canada çalışanları greve gideceklerini duyurmuştu. Günde yaklaşık 700 uçuş yapan Air Canada'nın faaliyetlerinin tamamen askıya alınması durumunda, günlük yaklaşık 130 bin kişi bu durumdan etkileneceği belirtilmişti.

