Kanada, İsrail'in UNIFIL Askerlerine Saldırısını Kınadı

Kanada'dan Sert Tepki

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yaptığı saldırıyı kuvvetle kınayarak endişelerini dile getirdi.

Endişe Verici Olaylar

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin UNIFIL personeline ve acil müdahale ekiplerine ateş açmasının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. Ayrıca, Kanada'nın UNIFIL'e yönelik tam desteğini pekiştirdiği belirtildi.

Uluslararası Hukuka Uyum Çağrısı

Açıklamada, Kanada'nın tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uymaya teşvik ettiği ve barış gücü ile insani yardım çalışanlarının korunması için çağrıda bulunduğu ifade edildi.

Son Gelişmeler

UNIFIL, önceki gün İsrail'in bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin hafif yaralanarak tedavi altına alındığını bildirdi. Bu olay, Lübnan-İsrail sınırındaki Mavi Hat bölgesinde artan gerginliğe işaret ediyor. İsrail ordusu, Ras Nakura ve çevresindeki bölgelere kara saldırıları düzenleyerek Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girmiştir.

BMGK 1701 Sayılı Kararı

BMGK'nın 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tan çekilmesini ve bu bölgede yalnızca Lübnan ordusu ile UNIFIL'e ait silahların bulundurulmasını öngörüyor. Ancak, söz konusu bölge uzun yıllardır Hizbullah'ın etkisi altındadır.