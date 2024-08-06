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Kanada, Tel Aviv Büyükelçiliğindeki Diplomat Ailelerini Ürdün'e Tahliye Ediyor

Kanada, Tel Aviv'deki diplomat ailelerini olası İran misillemelerinden korumak için Ürdün'e tahliye edecek.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 22:57
Kanada, Tel Aviv Büyükelçiliğindeki Diplomat Ailelerini Ürdün'e Tahliye Ediyor

Kanada'nın Tahliye Kararı

Kanada, Tel Aviv Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların ailelerini, olası İran misillemelerinden dolayı Ürdün'e tahliye etme kararı aldı. Bu gelişme, bölgedeki gerginliklerin artmasıyla doğrudan ilişkilendiriliyor.

İsrail Basınına Yansıyan Bilgiler

İsrail medyasında yayınlanan haberlere göre, diplomatların ailelerinin tahliye işlemi yarın gerçekleşecek. Kanada Dışişleri Bakanlığı, bu durumu İsrail Dışişleri Bakanlığı ile paylaştı.

Güvenlik Endişeleri ve İran İlişkisi

Tahliye kararının, bölgede artan güvenlik tehditleri ve İran'ın olası misillemeleri göz önünde bulundurularak alındığı belirtiliyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz tarihinde Tahran'da bir suikasta hedef olmuştu. Bu olay sonrasında İran, İsrail'in bu saldırının arkasında olduğunu iddia ederek karşılık verme sözü vermişti.

Hava Ulaşımındaki İptaller

Tahran'ın olası misillemeleri nedeniyle birçok havayolu şirketi, İsrail ile yaptıkları uçuşları askıya alma kararı aldı. Bu durum, bölgedeki seyahat güvenliğini daha da zorlaştırıyor.

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