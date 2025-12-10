Kanal Tedavisini Ertelemek Kist ve Sistemik Riskleri Artırır

Kanal tedavisindeki gecikme kistlere sebep olabilir

İstinye Dental Hospital’dan Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meryem Çoban Sezer, kanal tedavisinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek hastaları uyardı. Dr. Sezer, kanal tedavisinin dişin canlılığını kaybetmeye başladığı veya geri dönüşümsüz iltihabın oluştuğu durumlarda uygulandığını söyledi.

Kanal tedavisinin amacı nedir?

Dr. Sezer, "Kanal tedavisinin temel amacı, dişte ağrıya ve hassasiyete neden olan enfekte dokuları ortadan kaldırmaktır." dedi. Dişin içindeki bakteriyel yük ve ölü dokular temizlenir, kök kanalları arındırılır ve uygun materyallerle doldurularak diş restore edilir. Bu sayede diş çekilmeden korunur ve ağız içi fonksiyon sürdürülür.

Uzman, ayrıca ağız sağlığının kalp hastalıkları ve diyabet gibi sistemik durumlarla ilişkili olduğunu vurguladı; dişteki zararlı bakterilerin genel direnci olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Tedavi yapılmazsa hangi riskler oluşur?

Dr. Sezer, "Kanal tedavisi yapılmadığında kök ucunda oluşan lezyonlar büyüyerek kistleşebilir, büyük kemik kayıplarına ve doku hasarına yol açabilir" uyarısında bulundu. Ayrıca dişte sürekli hassasiyet, spontan ağrılar ve ani yüz şişliklerine dönüşebilen kronik enfeksiyonların görülebileceğini aktardı.

Tedavinin ertelenmesi enfeksiyonun ilerlemesine, ağrıların artmasına, dişin çekilme riskine ve sistemik hastalıklarla etkileşme ihtimalinin yükselmesine neden olur. Erken müdahale komplikasyonları azaltır ve dişi korur.

Tedavi süreci nasıl ilerler?

Dr. Sezer, kanal tedavisinin genellikle tek seansta tamamlanabildiğini, ancak dişin durumuna göre birden fazla seans gerekebileceğini söyledi. Enfeksiyon yükü fazla olan veya yüzde şişlikle gelen hastalarda kanal içine konulan ilacın yaklaşık bir hafta diş içinde bekletilebileceğini; bazı durumlarda ise hemen dolgu yapılabildiğini belirtti. Sürecin sonunda dişe kalıcı restorasyon uygulanır.

Güncel tedavi yöntemleri

Güncel uygulamalarda biyoseramik patlar gibi biyo uyumlu materyallerin önem kazandığını söyleyen Dr. Sezer, bu materyallerin özellikle eğri ve ulaşılması zor kanallarda daha etkin dolgu sağladığını aktardı. Ultrasonik ve lazer aktivasyonla solüsyonların etkinliğinin arttığını, dental mikroskop ve loupe kullanımının yaygınlaştığını ve kırık alet çıkarılmasının kolaylaştığını ifade etti.

Dr. Sezer ayrıca, ABD’de kullanıma giren yeni nesil kanal dezenfeksiyon teknolojisinin ülkemizde de kullanılmaya başlandığını; bu yöntemin özel yıkama solüsyonlarıyla kanalların ve dallanmaların uzun şekillendirme işlemlerine gerek kalmadan etkili şekilde temizlenip doldurulmasını sağladığını belirtti.

Tedavi sonrası ağrı ve hassasiyet

Kanal tedavisi sonrasında hafif hassasiyet ve ağrının normal olduğunu belirten Dr. Sezer, bunun genellikle birkaç gün içinde azaldığını söyledi. Özellikle apseli dişlerde iltihabın boşalması hastalarda rahatlama sağlayabilir. Ancak ağrı çok şiddetli ve ağrı kesicilerle kontrol edilemiyorsa veya yüzde şişlik oluşursa hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

Sık yanlış bilinenler

Dr. Sezer, kanal tedavisiyle ilgili yaygın yanlışlardan birinin "dişte yüzde şişlik varsa tedavi yapılamaz" düşüncesi olduğunu belirtti. Ağız açıklığı yeterliyse, yüzde şişlik olsa bile kanal içinden drenaj sağlanarak iltihabın boşaltılmasının mümkün ve faydalı olduğunu söyledi.

Bir diğer yanlış inanışın ise tedavi öncesi mutlaka antibiyotik kullanılması gerektiği olduğunu aktaran Dr. Sezer; antibiyotiklerin sistemik ilaçlar olduğunu, lokal çözüm sağlamadıklarını ve genellikle yalnızca sistemik enfeksiyon riski veya özel tıbbi gereklilik durumunda düşünüldüğünü belirtti.

Özetle, Dr. Öğr. Üyesi Meryem Çoban Sezer, kanal tedavisinin zamanında yapılmasının hem dişin kurtarılması hem de genel sağlık açısından önem taşıdığını vurguluyor.

