Kanala uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yer alan Kayacık Köprüsü’nde, 48 AHF 243 plakalı bir otomobil, sürücü Astsubay Samet Doymuş’un direksiyon hakimiyetini yitirmesi ile Kayacık Kanalı’na uçtu. Kaza sonucunda sürücü Doymuş (24) ve yanındaki arkadaşı Kübra Demirkol (24) hayatını kaybetti. Araçta yer alan diğer isim Ali Bayraktar (24) ise kendi çabaları ile araçtan çıkıp yüzerek kendini kurtarmayı başardı.

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin 2 buçuk saate yakın çalışma yapması sonucunda, Doymuş ve Demirkol’un cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Dalaman Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.