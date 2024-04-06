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Kanala uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, bir otomobilin kanala uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Araçta yer alan diğer yolcu ise kendi çabaları ile kurtuldu.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 14:07
Kanala uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yer alan Kayacık Köprüsü’nde, 48 AHF 243 plakalı bir otomobil, sürücü Astsubay Samet Doymuş’un direksiyon hakimiyetini yitirmesi ile Kayacık Kanalı’na uçtu. Kaza sonucunda sürücü Doymuş (24) ve yanındaki arkadaşı Kübra Demirkol (24) hayatını kaybetti. Araçta yer alan diğer isim Ali Bayraktar (24) ise kendi çabaları ile araçtan çıkıp yüzerek kendini kurtarmayı başardı.

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin 2 buçuk saate yakın çalışma yapması sonucunda, Doymuş ve Demirkol’un cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Dalaman Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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