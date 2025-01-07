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Kanarya Adaları'na 2025'in İlk Haftasında 1000 Düzensiz Göçmen Geldi

2025'in ilk haftasında Kanarya Adaları'na 1000'den fazla düzensiz göçmen ulaştı. Göçmen akını hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:45
Kanarya Adaları'na 2025'in İlk Haftasında 1000 Düzensiz Göçmen Geldi

Kanarya Adaları'na Düzensiz Göçmen Akını

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adalarına, 2025'in ilk haftasında gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 1000'i geçti. Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru deniz yoluyla en çok kullanılan rota olan Kanarya Adaları'na, yeni yılın ilk 7 gününde de yoğun bir göçmen akışı yaşanıyor.

Son Gelişmeler

Kanarya Adaları yerel yönetimi ve Sahil Güvenlik kurumunun yaptığı açıklamalarda, sadece son 24 saatte 4 tekne ile 359 düzensiz göçmenin bölgeye ulaştığı bildirildi. Bu durum, son bir haftada gelen düzensiz göçmenlerin toplam sayısının 1000'i geçtiğini gösteriyor.

Göçmenlerin Profili

Yetkililer, son grup olan 359 göçmenden 53'ünün kadın, 24'ünün çocuk olduğunu belirtti. Söz konusu dört teknenin Moritanya kıyılarından hareket ettiği, içindeki göçmenlerin ise Mali, Senegal, Moritanya, Gambiya, Burkina Faso ve Gine uyruklu olduğu kaydedildi.

Önemli Olaylar

Ayrıca, bu teknelerden birindeki bir kadın göçmen, yolculuk sırasında doğum yaptı ve anne ile bebeği helikopterle hastaneye nakledildi. İkisi de sağlık durumu iyi.

Yılın ilk 2 gününde Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerden 2'sinin yolculuk sırasında yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Göç İstatistikleri

İspanya İçişleri Bakanlığına göre, 2024 yılında ülkeye giriş yapan toplam düzensiz göçmenlerin yüzde 73,2'sine tekabül eden 46 bin 843'ü Kanarya Adaları'na ulaştı. Bu rakam, bölgenin göçmen akışındaki kritik rolünü yeniden gözler önüne seriyor.

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