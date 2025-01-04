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Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu Sergisi Açıldı

Kandinsky'nin sanat yolculuğunu keşfedin! "Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu" sergisi, 30 Mart'a kadar ziyaret edilebiliyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 21:24
Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu Sergisi Açıldı

Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu Sergisi Açıldı

20. yüzyılın önemli sanatçılarından Vasili Vasilyeviç Kandinsky'yi konu edinen "Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu" sergisi, özel gösterimle açıldı.

Mavi Süvari akımının Kandinsky ve Franz Marc tarafından kabul görmüş simgesel karşılığı; desen, renk, ışık ve müzik aracılığıyla sanatta 15. yılını kutlayan CerModern'in dijital gösteri alanı Flow Dijital Sahne'de sergilenmeye başladı.

Sanatın Derinliklerine Yolculuk

Modern sanatın dönüm noktasına farklı bakış açısı getiren sergide, müzik ve renk bileşiminde soyut sanata yön veren en önemli köşe taşlarından biri olan Kandinsky'nin sanat yolculuğu ve sanat anlayışı sergilenirken, izleyiciye Kandinsky'yi derinlemesine tanıma imkanı sunuyor.

Açılışta Dikkat Çeken Açıklamalar

Sergi açılışında konuşan Reo-Tek Genel Müdürü Refik Toksöz, Kandinsky hakkında sergi yapmak istediklerini belirterek, Kandinsky'nin soyut sanatın sadece resimle değil teorik alanda da savunuculuğunu yapmış bir ressam olduğunu ifade etti.

Kandinsky'i kendileri için önemli kılan özelliklerinden birinin renk ve ses arasında beyinsel bağlantısı olduğunu vurgulayan Toksöz, "Kandinsky, renk gördüğünde ses duyuyor, ses duyduğunda da renkler canlanıyor kafasında. Buna sinestezi deniliyor. Böyle beceriler az sayıda. Burada Kandinsky'nin 200'den fazla eseri sergilenecek. Bu sergi aynı zamanda Rusya Büyükelçiliği'nin isteği üzerine Rusya'daki müzelerle iş birliği içinde yapıldı. Bütün eserlerin dijital kopyalarını bize sağladılar. Ortak bir sergi aynı zamanda. Kandinsky'nin ilk zamanlardan sonuna kadar bütün resim serüvenini burada göreceğiz. Biz burada Kandinsky'nin yapmak istediğini resim ve müziği birleştirerek sergilemek istedik." dedi.

Ziyaret Bilgileri

Dijital teknolojiyi sanatsal ve düşünsel yaklaşımlarla izleyiciye sunan Flow Dijital Sahne'nin ev sahipliğini yaptığı sergi, pazartesi günleri hariç 30 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

20. yüzyılın önemli sanatçılarından Vasili Vasilyeviç Kandinsky'yi konu edinen "Kandinsky: Mavi...

20. yüzyılın önemli sanatçılarından Vasili Vasilyeviç Kandinsky'yi konu edinen "Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu" sergisi, CerModern'in dijital gösteri alanı olan Flow Dijital Sahne'de sergilenmeye başlandı. Vatandaşlar, sergiyi ziyaret etti.

20. yüzyılın önemli sanatçılarından Vasili Vasilyeviç Kandinsky'yi konu edinen "Kandinsky: Mavi...

20. yüzyılın önemli sanatçılarından Vasili Vasilyeviç Kandinsky'yi konu edinen "Kandinsky: Mavi Süvarinin Yolculuğu" sergisi, CerModern'in dijital gösteri alanı olan Flow Dijital Sahne'de sergilenmeye başlandı. Vatandaşlar, sergiyi ziyaret etti.

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