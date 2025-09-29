Kangal Termik Santrali'nde Yangın: İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Sivas'ın Kangal ilçesinde Kangal Termik Santrali bacasında yangın çıktı; itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale ediyor, söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:27
Olay ve müdahale

Sivas'ın Kangal ilçesindeki Kangal Termik Santrali'nin bacasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hamal Köyü mevkiinde meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Yetkili açıklaması

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

