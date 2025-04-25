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Kanola Bitkisi Arıcılığa Katkı Sağlıyor

Kanola, arıların beslenme kaynağı olarak Trakya'daki arıcılıkta önemli rol oynuyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 11:01
Kanola Bitkisi Arıcılığa Katkı Sağlıyor

Kanola Bitkisi Arıcılığa Katkı Sağlıyor

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, nektar ve polen açısından zengin olan kanolanın arılar için önemli bir besin kaynağı oluşturmaktadır.

Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanolanın önemli bir yağ bitkisi olduğunu vurguladı. Baharın gelişiyle birlikte açan sarı çiçekleriyle tarlaları renklendiren kanolanın Trakya'da geniş alanlarda üretildiğini ifade etti ve enstitünün, deneme çalışmaları kapsamında Karaağaç Mahallesi'nde bitkinin ekimini gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu yıl yaşanan kış kuraklığının olumsuz etkilerinin, bahar yağışlarıyla ortadan kalktığını dile getiren Tülek, "Kanola, Trakya'da önemli münavebe bitkilerinden biri. Kışlık ekilişlerde bölgemizde buğday ve arpa başta olmak üzere kanola ekimi yapılmaktadır. Yazlık olarak ise ayçiçeği ekimi de gerçekleştiriliyor. Dönüşümlü olarak bu bitkilerin ekimi yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Tülek, kanolanın arıcılık faaliyetlerine sağladığı katkıyı da vurguladı. Kanolanın arılar için önemli bir nektar ve polen kaynağı olduğunu belirten Tülek, "Kanolanın göz alıcı bir güzelliği var, bahar aylarında görsel bir şölen sunuyor. Kanola, arıcılık açısından çok önemli bir bitki. Bu alanlardan beslenen arıların yaptığı ballarla ciddi bir üretim gerçekleştiriliyor. Kanola tarlalarının yanına gittiğinizde sürekli arı seslerini duyabilirsiniz. Arıcılığı da ikinci bir gelir kaynağı olarak düşünebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Trakya'da geniş alanlarda üretimi yapılan kanola, baharda açan sarı çiçekleriyle tarlaları...

Trakya'da geniş alanlarda üretimi yapılan kanola, baharda açan sarı çiçekleriyle tarlaları renklendiriyor. Nektar ve polen bakımından zengin olan kanola, arıcılık için de avantaj sağlıyor.

Trakya'da geniş alanlarda üretimi yapılan kanola, baharda açan sarı çiçekleriyle tarlaları...

Trakya'da geniş alanlarda üretimi yapılan kanola, baharda açan sarı çiçekleriyle tarlaları renklendiriyor. Nektar ve polen bakımından zengin olan kanola, arıcılık için de avantaj sağlıyor.

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