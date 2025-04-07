Kanserden Korunmanın Yolu: Stressiz Yaşam ve Doğru Beslenme

Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamalarda, kanserden korunmanın yollarını vurguladı. Duruman, "Artık can boğazdan gidiyor. İnsanoğlu çok yemek yesin diye yaratılmış bir varlık değil" diyerek, doğru beslenmenin önemini vurguladı.

Kronik Stres ve Obezitenin Tehlikeleri

Uzmanlar, kronik stres, yanlış beslenme ve obezitenin kanser riskini artırdığını ifade ediyor. Duruman, bunun için yüksek kalorili, düşük lifli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmasını önerdi. Ayrıca, dernek olarak yaklaşık 4 milyon kişiye tarama ve bakım hizmeti verdiklerini belirtti.

Mucizeevi Projesi ile Destek Hizmetleri

Türk Kanser Derneği'nin Mucizeevi projesi, yatağa bağımlı hastalarla ilgileniyor. Duruman, bu merkezlerde "psikolojik destek, diyetisyen desteği ve çocuk odaları" gibi çeşitli hizmetler sunduklarını aktardı.

Bilinçlenmek ve Destek Almak Önemli

Duruman, seminerlerle vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Hasta yakınlarının da psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Duruman, "Hastaya bakmak kolay iş değildir. Onlara nasıl bakmaları gerektiğini öğrettiğimizde hastaya faydası oluyor" dedi.

Stres ve Beslenmenin Kanser Üzerindeki Etkileri

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, kanserin yalnızca genetik bir hastalık olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Stresin uyku kalitesini bozarak sağlıksız beslenme alışkanlıklarını tetiklediğini ifade etti. Uzun süreli stresin, bağışıklık sistemini baskılayarak kansere zemin hazırladığını belirtti.

Kanser Riskini Azaltan Temel Besinler

Prof. Dr. Çiçin, kanser riskini azaltmaya yardımcı olan besinleri sıraladı: Antioksidan açısından zengin brokoli, havuç, domates gibi sebzeler, tam tahıllar ve baklagiller bağırsak kanseri riskini düşürüyor. Ayrıca, omega-3 yağ asitleri içeren balık, ceviz ve keten tohumu gibi besinler iltihabı azaltıyor.

Sigara ile Mücadele

Prof. Dr. Çiçin, sağlıklı yaşamın gerekliliklerini sıralarken, sigara ve alkolün kanser riskini artırdığını vurguladı. Sigara kullanımının, akciğer ve diğer organ kanserleri ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, stressiz bir yaşam ve doğru beslenme ile kanser riskinin azaltılabileceğine dikkat çekiliyor. Bu konuda yapılacak bilinçlendirme çalışmaları ve sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi, toplum sağlığı için büyük bir önem taşıyor.

Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, AA muhabirine açıklama yaptı.