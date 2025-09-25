Kaosun Anatomisi Galası Yapıldı: Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk'lü HBO Max Dizisi Yarın

Kaosun Anatomisi'nin Galası Şişli'de Yapıldı

Warner Bros. Discovery'nin premium dijital yayın platformu HBO Maxin yeni dizisi "Kaosun Anatomisi"nin galası Şişli'deki bir otelde gerçekleştirildi. Gösterim, açık hava sineması formatında yapıldı; dizi ekibi galanın ardından basının sorularını yanıtladı.

Gala Atmosferi ve Ekip

Yapımın başrollerini paylaşan Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları ile birlikte ekip, gösterim sonrası samimi bir basın buluşması gerçekleştirdi. Galada dizinin zorlu ama üretken çalışma süreci ve set dayanışması vurgulandı.

Yönetmen Ekin Pandır: "Çok güzel bir iş çıkardık"

Dizinin yönetmeni Ekin Pandır, galada yaptığı konuşmada: "Çok güzel, sıcak bir aile olduk. Zorlukları vardı ama hep beraber üstesinden geldik. Çok gurur duyduğumuz bir iş oldu. Oyuncu ve senaristlerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Aytaç Şaşmaz: Karakteri Ozan ve Dönüşüm Hikayesi

Oyuncu Aytaç Şaşmaz karakteri hakkında şunları söyledi: "Çok değerli, çok güzel bir iş yaptık. Başından beri özenle hazırlandığımız, zaman ayırdığımız bir iş oldu. Böyle bir iş yaptığımız için çok keyif aldık. Karakterimin adı Ozan. Ozan idealist bir doktor. Zaten dizide Ozan'ın bir dönüşüm hikayesini izliyoruz. Hikaye onunla beraber başlıyor. Ozan tabii beyazdan siyaha geçiş gibi bir dönüşüm yaşıyor. Biz de aslında ona şahit oluyoruz. Gururlanarak, keyif alarak yaptığımız bir iş oldu. Yarın hepimiz izleyeceğiz."

Serra Arıtürk: Farklı ve Özgür Bir Deneyim

Serra Arıtürk, işin kendisi için alışılmışın dışında olduğunu belirterek: "İlk defa mı bilmiyorum ama bu kadar serbest, bu kadar özgür, bu kadar eğlenerek oynadığım bir karakterle bu kadar vakit geçirme şansım oldu. Böyle küçük bir aileyle çok sıcak bir süreç geçirerek, çok samimi bir şekilde yapabildiğim için çok mutluyum. Şimdi sonucunu görmek için de sabırsızlanıyorum, umarız çok seversiniz." dedi.

Arıtürk, karakterine dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Karakterim aslında suç dünyasında doğmuş ve birden çok büyük bir yükü omuzlamak zorunda kalan, bir lider konumuna geçmeye çalışan, bunun mücadelesini veren, aynı zamanda kadın olmakla da ilgili bir sürü zorlu mücadelesi olan biri. Çok fütursuz, cesur, korkusuz, eğlenceli ve çok mizahlı. O yüzden benim için oynaması ayrıca çok keyifliydi. Ben hep bu karakteri bekliyormuşum."

Dizi Hakkında

"Kaosun Anatomisi", suç, dram ve aksiyon türlerini bir araya getiren bir Max Original dizisi olarak yarın HBO Max'te yayına girecek. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Erol Babaoğlu, Diren Polatoğulları, Meriç Rakalar, İlker Kızmaz, Derin Beşikçioğlu, Ahmet Galip Erdal, Onur Yalçınkaya, Beyti Engin, Deniz Barut, Serkan Taştemur, Yüksel Aksu yer alıyor.

Yapım Sıfır Bir Yapım tarafından hazırlandı; dizinin senaryosu da Sıfır Bir Yapım yazım grubu tarafından kaleme alındı.