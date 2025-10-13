Kapadokya Alan Başkanlığı Kayseri Hizmet Binası Açıldı

Kapadokya Alan Başkanlığı'nın restore edilen Kayseri hizmet binası Tacettin Veli Mahallesi'nde törenle açıldı; restorasyon ve turizme katkı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 13:40
Tören ve restorasyon

Kapadokya Alan Başkanlığının Kayseri hizmet binası, Tacettin Veli Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Binanın restorasyonu, Kapadokya'nın tarihi mimarisine uygun şekilde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin Kapadokya'nın giriş kapısı olduğunu belirterek bölgede turizmi canlandırmak için çeşitli faaliyetler yürütüldüğünü söyledi. Çiçek, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklerine değinerek restorasyon çalışmalarıyla önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

Alan Başkanlığı ve yerel yönetimden değerlendirmeler

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay ise Kapadokya'nın sadece Türkiye'de değil dünya çapında önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ifade etti. Aslanbay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a destekleri için teşekkür ederek şunları söyledi: "Kapadokya Alan Başkanlığı, Kapadokya alanındaki tarihi eserleri, tarihi geçmişi, doğal oluşumları, yer altı şehirlerini, peribacalarını koruyup geliştiriyor. Turizme hizmet ediyor. Bugün de Kayseri bölgemizde hizmet binamızı açıyoruz. Hizmet binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin bölgesinde önemli bir turizm merkezi olduğunu, kentin tarihi ve doğal değerlerinin turizme katkı sağladığını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi ve hizmet binasında incelemelerde bulunuldu.

