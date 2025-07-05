Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali: Karayı Atlar, Havayı Balonlar Süsledi

Kapadokya'da Unutulmaz Bir Festival

Nevşehir'in Göreme beldesinde düzenlenen "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali", bu yıl yeni bir boyut kazandı. Sıcak hava balonlarının büyüleyici manzarası eşliğinde, saatler sabahın erken saatlerinde atlı turlar gerçekleştirildi.

Gün Doğumu ve Atlı Turlar

Nevşehir Valiliği himayesinde gerçekleşen festival, Göreme Belediyesi'nin ev sahipliğinde, peribacalarının eşliğinde düzenlendi. Sıcak hava balonları, gün doğumu vaktinde turistlerin katılımı ile gökyüzüne yükseldi. Farklı illerden gelen biniciler, Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde atlarıyla topluca gezinti yaptı.

Katılımcıların Yorumları

Festivale katılan binicilerden Türker Tuncer, Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında atıyla dolaşmanın mutluluğunu paylaştı. Tuncer, "Güzel bir etkinlik, umarım her yıl düzenlenir," diyerek hislerini ifade etti. Çiftliklerinden yedi atla katıldıklarını ve at güzellik yarışmasına da katılmayı planladıklarını aktardı.

Binici Kadir Özel ise, festivale her yıl katılmaya devam etmeyi istediğini, diğer at severleri de bu etkinlikler için bölgeye davet ettiğini belirtti. Özel, "Balonların arasında gezmek çok keyifli. Kapadokya'ya atlar çok yakışıyor," dedi.

Bir Gelenek Haline Gelmesi Hedefleniyor

Festival sorumlularından Semra Şahin İlhan, bölgedeki bu etkinliğin turistlerin ilgisini çekeceğini ifade ederek, "Burası nam-ı diğer güzel atlar diyarı. Festivalde atlı okçuluk, cirit, akrobasi ve horseball etkinlikleri de düzenleniyor," dedi. Geleneksel hale getirmek istediklerini belirten İlhan, festivalin büyük bir talep gördüğünü de vurguladı.

Son Etkinlikler

Seminerler, çocuk atölyeleri, konserler ve atlı savaş sanatları gösterilerinin de yer aldığı festival, yarın gerçekleştirilecek at güzellik yarışması ve ödül töreni ile sona erecek.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali"ne katılan biniciler, sıcak hava balonlarının kalkış alanında gün doğumu vaktinde atlı tur düzenledi. Farklı illerden bölgeye gelen biniciler de atlarıyla balonların renk kattığı Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde topluca gezinti yaptı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali"ne katılan biniciler, sıcak hava balonlarının kalkış alanında gün doğumu vaktinde atlı tur düzenledi. Farklı illerden bölgeye gelen biniciler de atlarıyla balonların renk kattığı Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde topluca gezinti yaptı.