Kapadokya'da 30 Ağustos'ta Balonlar Türk Bayraklarıyla Uçtu

Göreme'de hazırlıklar ve anlamlı uçuş

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında yerli ve yabancı turistler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izleme fırsatı buldu. Gündoğumu için hazırlanan balonlar Göreme'deki kalkış alanında hazırlandı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki balon kalkış alanında görevli ekipler sepetlere Türk bayraklarını astı. Turistler turlara bindikten sonra balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Balon pilotu Ahmet Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle iyi bir uçuş gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Türk bayraklarımızı balonlarımıza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz." dedi.

Balonlar, bölgede yaklaşık 1 saat semalarda süzülerek misafirlere unutulmaz manzaralar sundu.

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.