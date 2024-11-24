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Kapadokya'da Kar Yağışıyla Turistlerin Eğlencesi

Kapadokya'da kar yağışı, turistlere eşsiz manzaralar sunarak keyifli anlar yaşattı. Karla oynayan turistler, peribacalarının güzelliklerini keşfetti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:53
Kapadokya'da Kar Yağışıyla Turistlerin Eğlencesi

Kapadokya'da Kar Yağışı Turistleri Büyüledi

Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, etkili olan kar yağışının ardından eşsiz bir kış manzarasına büründü. Gece başlayarak kısa sürede yüzeyi beyaza kaplayan kar, turistlerin yüzünde geniş bir gülümseme oluşturdu.

Peribacaları Arasında Kış Keyfi

Kapadokya'nın doğal güzellikleri, peribacaları ve karla kaplı vadilerle birleşince ziyaretçilere göz alıcı manzaralar sundu. Tur otobüsleriyle bölgeye gelen turistler, karla oynayarak keyifli anlar yaşadı ve yerel esnafın yaktığı odun ateşinde ısındı.

Yerli ve yabancı turistler, bembeyaz kar altındaki peribacaları arasında gezinti yaparak hatıra fotoğrafları çektiklerini belirttiler. Özellikle Uçhisar Kalesi yakınlarında tüyleri karla kaplanan bir kediye ilgi gösteren bir turist, üşüyen kediyi kucağına alıp ısıtmaya çalıştı.

Turistlerin Kar Yağışıyla İlgili Yorumları

Hindistanlı turist Rajesh Himanshu, AA muhabirine yaptığı açıklamada hayatında ilk kez kar yağışını gördüğünü belirterek, "Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılmayı planlamıştık ama kar sürprizi ile karşılaştık. Muhteşem bir manzara var, heyecan verici." dedi. Tayvanlı turist Jessica Ann ise kar yağışının kendileri için mutluluk verici bir sürpriz olduğunu ifade etti.

Profesyonel turist rehberi Oğuz Kutlu, karın turistler için oldukça ilgi çekici olduğunu belirtti. Yabancı ve yerli konukların karlı manzaranın keyfini yaşadığını aktaran Kutlu, "Kapadokya'da kayalar üzerindeki kar, güzel şekiller yansıtıyor. Bu yüzden durumdan memnun olmaya çalışıyoruz. Bölge her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor." diye konuştu.

Öte yandan, bölgede sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya'da gece başlayan kar yağışı kısa sürede yüzeyi beyaza...

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya'da gece başlayan kar yağışı kısa sürede yüzeyi beyaza bürüdü. Uçhisar Kalesi yakınında soğuktan etkilenen bir kedinin tüyleri karla kaplandı.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya'da gece başlayan kar yağışı kısa sürede yüzeyi beyaza...

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya'da gece başlayan kar yağışı kısa sürede yüzeyi beyaza bürüdü. Uçhisar Kalesi yakınında soğuktan etkilenen bir kedinin tüyleri karla kaplandı.

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