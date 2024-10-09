Kapaklı'da Yüksekten Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kapaklı'da Üzücü Olay: 4 Yaşındaki Çocuk Düşerek Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

İddialara göre, İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan P.G., oğlu K.G. (4) ve kızı M.G. (14) ile evdeydi. Anne P.G., dışarıda bulunan eşinin yanına gitmek için evden ayrıldığı sırada, oğlu K.G.'yi apartmanın zemininde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık Durumu ve Soruşturma

P.G. hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.G.'yi Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın detayları da araştırılıyor.