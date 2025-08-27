DOLAR
Kapalıçarşı'da Kaçak Değerli Taş Operasyonu: 5 Şüpheli Daha Gözaltında

Kapalıçarşı'da kaçak yollarla getirilen değerli taş, pırlanta ve takı ticaretine ilişkin soruşturmada 5 kişi daha gözaltına alındı; ele geçirilenlerin piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:15
Kapalıçarşı'da Kaçak Değerli Taş Operasyonu: 5 Şüpheli Daha Gözaltında

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen değerli taş, pırlanta ve takı ticaretine ilişkin yürütülen çalışmalar devam ediyor. Soruşturmanın yeni safhasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda, aramalarda ele geçirilenler arasında 1,3 kilogram değerli taş, 135 ziynet eşyası, 1132 zümrüt, yakut ve pırlanta, 1 kurusıkı silah, 109 fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 dijital materyal bulunuyor. Ele geçirilen değerli taşların piyasa değerinin toplam 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Soruşturmanın Seyri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen ürünlerin Kapalıçarşı’da ticaretine yönelik düzenlenen ilk operasyonda 35 şüpheli yakalanmış; elde edilen yeni deliller sonrası bu sayıya 5 kişinin daha eklenmesiyle gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı 40 oldu. Gözaltı işlemleri emniyette sürüyor.

Önceki Operasyon Detayları

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 41 şüpheli hakkında çalışma gerçekleştirildiği, eş zamanlı operasyonlarda 41 adrese, 21 iş yerine ve 30 araca baskın düzenlendiği belirtilmişti. Bu operasyonlarda ayrıca 445 milyon 750 bin liralık 155 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ile 945 ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Hukuki Süreç ve İnceleme

Soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında incelemeler yürütülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen vergi müfettişleri de aramalarda hazır bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda ele geçirilen kaçak eşya türü, miktarı ve piyasa değerine ilişkin ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Son Durum

Gözaltına alınan toplam 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor; soruşturma ve değerlendirmeler sürmekte.

