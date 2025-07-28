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Kapalıçarşı'da Sahte Altın Dolandırıcılığı: 3 Şüpheli Yakalandı

Kapalıçarşı’da sahte altın dolandırıcılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 12:33
Kapalıçarşı'da Sahte Altın Dolandırıcılığı: 3 Şüpheli Yakalandı

Kapalıçarşı'da Dolandırıcılık Operasyonu

Kapalıçarşı’da, kuyumcudan sahte altın vererek işlenmiş altın almakla suçlanan 3 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 22 Temmuz’da kuyumcu R.K'nin, şüphelilerin kendisine sahte külçe altın teslim ettiğine dair yaptığı ihbar üzerine harekete geçti. Şüphelilerin, karşılığında 1,7 kilogram işlenmiş altın aldığı bildirildi.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Yapılan araştırmalar neticesinde, kimlik ve adres bilgileri belirlenen B.A. (39), O.K. (50) ve I.Ş. (30) gözaltına alındı. B.A.'nın aracında gerçekleştirilen aramada, 96 altın kolye, sahte olduğu tespit edilen 1 külçe altın, 6 künye, 11 kolye, 10 çift küpe, 27 pırlanta taş ve 9 bin 970 lira bulundu.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Şüphelilerin kuyumcuya sahte altın getirdiği ve işlenmiş altınları aldığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kapalıçarşı’da kuyumcuya sahte altını verip, işlenmişini alarak dolandırıcılık yaptıkları...

Kapalıçarşı’da kuyumcuya sahte altını verip, işlenmişini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kapalıçarşı’da kuyumcuya sahte altını verip, işlenmişini alarak dolandırıcılık yaptıkları...

Kapalıçarşı’da kuyumcuya sahte altını verip, işlenmişini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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